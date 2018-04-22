YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.
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22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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YSK, İYİ Parti kararını açıkladı!
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