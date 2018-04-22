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Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi

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Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar kiralık milletvekili. Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi" dedi.
Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi


CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine bir tepki de AK PartiGrup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. 15 milletvekilinin İYİ Partiye geçtiğini Kayseri'deki seçim bölgesinde öğrenen ve daha sonra başkent Ankara'ya hareket eden Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Meral Akşener'i kurtarmak için siyasi açıdan etik olmayan bir akara imza atarak bu 15 milletvekilini adeta kiraya verdi. Bunun adı kiralık vekildir. Geçmişteki Güneş Motel olayı bir kez daha çok çirkin biçimde tekrar etmiştir. Yakışık kalmamıştır" ifadelerini kullandı.
 

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