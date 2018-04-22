Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna etti

Trabzon'da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle kafeteryaya giren bir kişi etrafa rastgele ateş etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşen silahlı kişi ikna olarak eylemini bitirdi

Trabzon kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken adının Uğur K. olduğu öğrenilen kişi ikna edilmeye çalışıldı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Uğur K. kişi uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.

Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.





BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kafeteryanın balkonundan pompalı tüfekle ateş eden Uğur K.'yı telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti. Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Uğur K., konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştı.

Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.