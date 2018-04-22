23 Nisan 2018 Pazartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:07Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:58Yatsı 21:27
    • 15°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,230 0.06
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna etti

»
Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna etti
Trabzon'da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle kafeteryaya giren bir kişi etrafa rastgele ateş etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşen silahlı kişi ikna olarak eylemini bitirdi
Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna etti Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna etti Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna etti

 

Trabzon kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken adının Uğur K. olduğu öğrenilen kişi ikna edilmeye çalışıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Uğur K. kişi uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.

Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.
 


BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kafeteryanın balkonundan pompalı tüfekle ateş eden Uğur K.'yı telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti. Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Uğur K., konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştı.

Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kadınlardan tacizciye meydan dayağı!Kadınlardan tacizciye meydan dayağı!Elazığ’da 3 kadın, kendilerini taciz ettiğini söyledikleri kişiyi sokak ortasında sopa ve şemsiye ile dövdü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Silahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna ettiSilahla kafeteryayı bastı, Bakan aradı ikna ettiTrabzon'da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle kafeteryaya giren bir kişi etrafa rastgele ateş etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşen silahlı kişi ikna olarak eylemini bitirdi
Afrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbeAfrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbeHatay'ın Amanos Dağları'na terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1992'deki talimatıyla yerleşen ve o günden bu yana etkin mücadele verilen PKK'lılara çok ağır darbe indirildi.
Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' açıklamasıBekir Bozdağ'dan 'Deizm' açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Muhafazakarların ve İmam Hatip Öğrencilerinin deizme kaydığı söylemleri, kirli bir tuzak, kirli bir operasyon ve saldırıdır." dedi.
Sancar: Türk dünyasına borcunuz varSancar: Türk dünyasına borcunuz varKırgızistan'da üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türk dünyasına borcunuz var, ilim yapın ve çok çalışın" ifadelerini kullandı.
3 kişinin yaşadığı köyde eşiyle yarışacak3 kişinin yaşadığı köyde eşiyle yarışacakAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin, kışın 3 yazın ise 15 kişinin yaşadığı Avdan köyünde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, 2019 seçimlerinde eşiyle yarışacak. Köyde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, kızı ve eşiyle yaşadığı köyünü terk etmi
  • Çırak olarak başladı, ihracatçı oldu21 Nisan 2018 Cumartesi 11:43
  • Diriliş severleri çılgına döndü21 Nisan 2018 Cumartesi 10:15
  • Görünce şaşkına döndüler! Arılar yazdı...21 Nisan 2018 Cumartesi 10:13
  • İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!21 Nisan 2018 Cumartesi 10:11
  • Nisan ayında oraya kar yağdı!21 Nisan 2018 Cumartesi 10:09
  • 'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü!20 Nisan 2018 Cuma 15:37
  • Gökçek'ten şok çıkış! Suçluyu buldu20 Nisan 2018 Cuma 14:03
  • Yoğun bakımdan 10 yıl sonra çıktı! Bakın ne yaptı20 Nisan 2018 Cuma 13:20
  • Korkunç kaza! Cenazeler elden ele...20 Nisan 2018 Cuma 13:16
  • Meteorolojiden ferahlatan 'yaz' açıklaması!20 Nisan 2018 Cuma 10:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri