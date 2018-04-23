Rekabet Kurulu, Makro Market A.Ş. tarafından İstanbul, Antalya ve Tekirdağ illerinde Makromarket ve Uyum market adı ile işletilen toplam 73 mağazanın 71’inin kira sözleşmesinin devri yoluyla, ikisinin ise mülk olan mağazanın doğrudan kiralanması yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu.
Migros dün KAP'a yaptığı açıklama ile devir işlemini duyurmuştu.
23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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İzin çıktı! Market devinde flaş gelişme
Rekabet Kurulu, Makro Market A.Ş. tarafından İstanbul, Antalya ve Tekirdağ illerinde Makromarket ve Uyum market adı ile işletilen toplam 73 mağazanın 71’inin kira sözleşmesinin devri yoluyla, ikisinin ise mülk olan mağazanın doğrudan kiralanması yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu.
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