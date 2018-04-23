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Milyonlarca kişiye müjde! Bir haftaya Meclis'te

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Milyonlarca kişiye müjde! Bir haftaya Meclis'te
Hükümet tapusuz yapı mağduriyetine karşı harekete geçti. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için yapılacak düzenleme bir hafta içinde Meclis’te.
Milyonlarca kişiye müjde! Bir haftaya Meclis'te Milyonlarca kişiye müjde! Bir haftaya Meclis'te Milyonlarca kişiye müjde! Bir haftaya Meclis'te

Hükümet, devletle ihtilaflı olan 16 milyon bağımsız birimin tapu sorununu çözecek büyük bir çalışma başlattı. Yapıların yüzde 60'ını oluşturan konut ve dükkan gibi taşınmazların imar tapusu yerine yalnızca arsa payı tapusu olması nedeniyle yaşanan sorun da böylece aşılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hazırladıkları Yapı Kayıt Belgesi çalışmasının Türkiye'deki yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60'ını ilgilendirdiğini belirterek, "Vatandaşlar bu yapılarını bize bildirdikten sonra belli bir ücreti ödeyecek" dedi.

Özhaseki artık kentsel dönüşüm için yüzde 100 yerli malzeme kullanılan belediyelere de yüzde 0 faizli kredi vereceklerini açıkladı. Özhaseki, bu çalışmanın bir hafta gibi kısa bir sürede Meclis'e gelebileceğini anlattı. Şu anda 13 milyon bağımsız birimin devletle ihtilaflı olduğunu kaydeden Özhaseki, "Vatandaş nezdinde bu konu 6 aydır tartışılıyor. Çünkü 6 aydır biz çalıştığımız için bu dışarıya yansıdığından dolayı çok söylenmeye başladı. En son 2 haftadır da Kemal Kılıçdaroğlu bu çalışmayı ya bilerek veya bilmeyerek Pendik ile ilgili 'tapularınızı vereceğiz' diye konuştu.

CEZA YAZILMIYOR YIKILMIYOR

İmara aykırılıklar, işgaller olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmemiz lazım. İmara aykırılıktan bahsettiğimizde 'Şu andaki kanuni mevzuat uygulansın' diyorsanız iki tane kanuni mevzuat var. Para cezası yazacaksınız veya yıkacaksınız. Bunu da belediyeler yapacak. Hangi belediye yapıyor? AK Partili mi CHP'li belediyeler mi? Hiçbiri yapamıyor" dedi. İzmir'in yüzde 62'sinin Sarıyer ve Üsküdar gibi ilçelerde ise yapıların yüzde 80'inin bu kapsamda olduğunu anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Adam 10 katlı apartman yapıyor, bahçesinde 50 metrelik bir taşkınlık var diye tüm binayı yıkmak doğru olur mu? Ama kanun hem ceza yaz, hem yık diyor. Belediyeler ne yapıyorlar? Müfettişler geliyor, 'Bu binalar ne oluyor?' diyor. Birbirimizi kandırmaya devam ediyoruz böyle. Belediye başkanı savunmasında 'Onların hepsini ben tespit ettim' diyor. 150 bin tane konut varsa kendi bölgesinde 140 bin tanesi bu durumda. '140 bin taneyi yıkacağım ben niyetim var' diyor. İhaleye çıktığında da kimse gelmiyor. 'Üç ay sonra yine ihaleye çıktım yine yıkamadım. 10 kere denedim, kimse yıkamıyor' diyor."

VATANDAŞ KAYDA ALINACAK

Çözüm için vatandaşın kendinin gelerek hali hazırda iskana, imara aykırılığı bildirmesi gerektiğini kaydeden Özhaseki, "Bildirdikten sonra belli bir ücreti ödeyecek ve kayıt altına alınacak. Cüzi bir ücret olacak" dedi. Mevcut durum hakkında da bilgi veren Özhaseki, "Belediye dairelerden vergi alamıyor, emlak vergisini arsadan alıyor. Bunu tescillese, başına bela. Maliye aynı şekilde. Vatandaşın elinde tapusu yok. İpotek verecek olsa bankaya, veremiyor" ifadesini kullandı.

KAVGA BİTECEK BARIŞ GETİRECEK

Kanunun su, gaz, kanal gibi bağlantıların da yapılamayacağını öngördüğünü ifade eden Özhaseki, "Bağlanmayan ev göstersinler bana. O da yok. O zaman bunları kayıt altına alıp, en azından çürük olmayanlara yeni imara geçirecek kadar izin vermek lazım. Yeni imara geçmek isterse, belediyeye geçmesi lazım, vergi mevzuatında ne varsa ona göre geçmesi lazım. O verilen belge kavgayı bitirecek, barış getirecek ama bir kazanç sağlamayacak ona" dedi.

BÜTÇE KENTSEL DÖNÜŞÜME

Buradan oluşacak bütçeyi de Kentsel Dönüşüm Özel Bütçesi hesabında tutacaklarının altını çizen Özhaseki, "Deprem tehlikesine karşı bu krediyi kullanacağız. Belediyelere yüzde 0 faizli bu paradan dönüştürecekleri yerler için para vereceğiz. Ancak belediye bizlere geldiğinde yerli ve yüzde 100 milli olan firmalardan malzeme kullanacağını taahhüt edecek. Onlar da dönüşüm işinde kullanacaklar. 3 sene sonra bu parayı geri isteyeceğiz ve döndürmeye devam edeceğiz. Burada müthiş bir gelir var. Çalışmayı Meclis kapanmadan getireceğiz" diye konuştu.

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