23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Dolandırıcılık talimatını WhatsApp'tan yazdı

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Dolandırıcılık talimatını WhatsApp'tan yazdı
Adana merkezli 10 ilde yapılan "Son Alo" operasyonunda tutuklanan telefon dolandırıcısı Kemal Gözüaçık'ın WhatsApp'tan yaptığı telefon görüşmesinde elemanlarına verdiği dolandırıcılık önerileri ortaya çıktı.
Dolandırıcılık talimatını WhatsApp'tan yazdı Dolandırıcılık talimatını WhatsApp'tan yazdı Dolandırıcılık talimatını WhatsApp'tan yazdı

Adana merkezli 10 ilde yapılan "Son Alo" operasyonunda, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak 252 vatandaşın 15 milyon lirasını dolandırmak istediği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 49 kişiden biri olan Kemal Gözüaçık'ın WhatsApp'tan yaptığı telefon görüşmesinde dolandırıcılık önerileri ortaya çıktı.

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Son Alo' ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri ile kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan telefon dolandırıcılarının arasında parayı elden alanlar ile hesaplarını kullandıranlar da olduğu öğrenildi. Operasyonda zanlıların sahte çağrı merkezi kurup buradan vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, banka ve GSM şirketlerinin müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi yaptığı ya da bilgisayarlara kurulan özel programlarla herhangi bir numaradan arama imkanı buldukları tespit edilmişti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklanmış 3'ü serbest kalmış gerisi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

Sahte polis sosyal medyadan vatandaşı dolandırmak için pazarlık yapıyor 

Tutuklanan Kemal Gözüaçık'ın Whatsapp'tan yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıkı. Ses kayıtlarında Kemal Gözücaçık'ın bir süre önce kandırıldıktan sonra 50 bin lira veren Ayşe Yazgan'dan parayı aldıktan sonra polis tarafından yakalanan Yunus Gemci ile görüştüğü belirlendi. 

Kemal Gözüaçık ile Yunus Gemci'nin konuşmaları şöyle: 

Kemal Gözüaçık: "Kardeşim, Çavuş seninle gerekeni konuşmuştur. Ben üç yıldır çalışıyorum, aslında Çavuş ile değil, onun büyük ağabeyi Mehmet ile ama o da içeride. Biz şimdi burada bayağı bir iş yaptık. Benim adamı aldılar, benim adam içeride. Haberlere falan çıktı, duymuşsundur belki. Ben senin adını çok duydum kardeş. Ben Mustafa’nın eniştesiyim. Mustafa bu işleri bıraktı, artık yapmıyor. Çavuş, “Yunus, çıktı. Senin yanına gelsin” dedi. Ben zaten yüzde 10’a falan çalışmıyorum. Yüzde 25’ten aşağıya çalışmıyorum. Eğer tamam dersen kardeşim, yarın arkadaşlar Adana’ya başlayacaklar. Eğer tamam der ve gelirsen, sabah Adana’da buluşalım. Sen de içeriden çıkmışsın, durumları biliyorsun. Benim adama 12 bin lira avukat parası verdim. O da benim kadar kazandığı halde. Sen tamam dersen, “Gelirim ağabey” dersen, kimseyle muhatap etmiyoruz. Sadece sen ve ben. Yüzde 12.5 senin, yüzde 12.5 benim. Yarı yarıya kardeşim, ne alırsak yarı yarıya. Kesinlikle risk yok. İki gündür bana iş verdiler; cuma ve perşembe. “Eve gir” dediler, girmedim. Niye? Kamera var kardeşim ben girmem. Seni de göndermem. Kameralı yerde herhangi bir iş alamadık. İsterse bir trilyon olsun, sana kimse bir şey diyemez. Biz alamadığımız sürece kimse bize bir şey diyemez. Sana bir şey diyen olursa telefonu kapat, “Ağabeyi arayın” de. Risksiz yapacak kardeş, risk yok. Bu saatten sonra cezaevinde yatılmaz yani. Tamam dersen kardeş, sabah erkenden Adana’da buluşalım. Çünkü adamlar sabah Adana’ya başlıyor. Olay böyle kardeşim. Kafana yatarsa gel kardeş sabah başlayalım. Çünkü beni aradılar ve; “Sabah oraya gidiyoruz” dediler. Çavuş’u aradım, onun haberi var. Bu konuştuklarımızı da hemen sil telefonundan kardeşim. Tamam dersen, sabah erkeden Adana’da ol. Çünkü ben de başka şehirden geleceğim Adana’ya. Çünkü olduğumuz şehirde çalışmayalım. Anladın mı?" 

Yunus Gemci: "Tamam ağabey, bana her türlü uyar. Bu gece binerim Adana otobüsüne veya istersen benim motosikletle geleyim, “İşimize yarar” dersen. Ya da yorulma motor bulup geleyim." 

Kemal Gözüaçık: "Hiç motorla falan gelme. Sen akşamdan bin. Sabah 9’da Adana’da ol ki. Ben de Adana’da olacağım. Beraber başlayalım kardeşim. Dediğim gibi kimse yok sen ve ben. Ne alırsak yarı yarıya kardeşim, tamam mı? Zaten adamlar bizi o yüzden istiyor. Çünkü bugüne kadar yanlış yapmadık. Benim eleman yakalandı. Bir milyon 150 bin lira ile yargılanıyor, 14 ayrı dosyadan şimdi. Ne aldıysak kuruşu kuruşuna verdik paralarını kardeş. O yüzden bize güveniyorlar. Senin için de; “Çok sağlam. İsim vermedi, gitti yattı. Paramızı da senin gibi teslim etti” dediler. Bana da cezaevinden Çavuş’un ağabeyi haber yollamış, “Kemal, birilerini bulsun çalışsın” diye. Sen de “Tamam” diyorsun, sabah 09.00’da Adana’da ol. Beraber Adana’da buluşalım kardeş. Hiç motorla falan uğraşma çünkü motor daha çok dikkat çekiyor. Sen dediğim gibi sabah gel. Kimse bizi zorlayamaz. Alırsak alırız, alamadıysak da kimse çıkıp da “Alamadılar” diyemez. Çünkü adamlar beni biliyor yani. Ne işlerini aldım, sen de almışsındır muhakkak. Biz, ikimiz; kafa dengi insanlar gibi çalışacağız. Sen sabah erkenden Adana Otogarı yakınlarında ol, başka da bir şeye karışma kardeşim. Yüzde 25’i bizim ve dediğim gibi yüzde 12.5 olarak paylaşacağız. Bu konuşmaların hepsini sil kardeşim. 

Yunus Gemci: "Tamam ağabey, Allah razı olsun. Ben geliyorum o zaman sabah. Görüşürüz o zaman Allah’ın izniyle. Allah’a emanet ol." 

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