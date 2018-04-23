23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı

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Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, partilerin son oy oranlarını açıkladı. Acar, CHP'den İYİ Parti'ye vekil transferinin CHP'yi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Acar'a göre CHP'nin oyu yüzde 21'lerde.
Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı
Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı

Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, AK Parti-MHP ittifakının yüzde 55'ler civarında olduğunu CHP ise oyunun yüzde 21'lere gerilediğini söyleyen Acar'a göre İyi Parti'nin oyu yüzde 6-7'lerde. Acar, İYI Parti’ye geçen CHP'li 15 vekille ilgili olarak "Anamuhalefetin hamlesi handikaplı. CHP’nin aleyhine, İYİ Parti ve AK Parti’nin lehine olur" dedi. 

Kamuoyu araştırma şirketi Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. İşte o röportajdan öne çıkan bazı başlıklar:

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 55'LER DOLAYINDA

AK Parti ve MHP’yi bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. İki partinin oranı aşağı yukarı yüzde 55’ler dolayında bir yerde sonuçlanır gibi görünüyor.

CHP'NİN OYU YÜZDE 21'LERDE

CHP’nin Baykal dönemine gerilediğini görüyoruz. Şu an itibarıyla oyu 21 civarında. Bu herkesin beklediğinin aksine AK Parti’den oy devşiren bir parti değil, CHP’yi parçalamak üzere konumlanmış algısı olan bir İYİ Parti var. Toplamına baktığınızda Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti’yi bitirmek üzere konumlanan CHP, yine aynı mantık üzerine konumlanan bir diğer partiye oy kaptırıyor. AK Parti ve MHP tabanında bu anlamda bir düşüş yaşanmıyor.

İYİ PARTİ'NİN YÜZDE 6-7 CİVARINDA OYU VAR

CHP’nin şimdi bir de bunları bir arada tutma zorunluluğu var. Tıpkı 7 Haziran’daki gibi HDP’yi kötülemeyecek, ona alan açacak ve Meclis’e girmesini bir ölçüde geri planda destekleyecek. Bu bugün itibarıyla İYİ Parti için geçerli. CHP, 7 Haziran’da bunu başardı. İYİ Parti’nin 6-7 civarında oyu var. Ama bunun daha üzerine oturup oturmayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Parlamentoda nasıl bir denge olacağını öngöremeyeceğiz. Araştırma şirketleri bu anlamda toplam ittifak oylarını verebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy oranlarını aşağı yukarı bilmiş olacağız. Ama partilerin herkes için sürprizler yaratacak neticelere sahip olacağını düşünüyorum.

HDP BARAJ CİVARINDA BİR YERDE DURUYOR

HDP’nin oylarında ciddi bir kırılma söz konusu dahi değil. Ne HDP’den kopup AK Parti’ye geçiş ne de AK Parti’den HDP’ye geçiş söz konusu. HDP baraj civarında bir yerde duruyor. Saadet Partisi kamuoyunda çok popüler bir alan yakaladı. Kendince ciddi bir hava oluşturdu ve gündem belirleyen aktörlerden biri haline geldi. Bu biraz da AK Parti’nin onları muhatap almasıyla alakalı. Fakat Saadet Partisi’nin oylarında henüz bir hareketlilik tespit edebilmiş değiliz.

CHP'DEN 15 VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ CHP'NİN ALEYHİNE OLUR

15 CHP milletvekilinin İYİ Parti’ye grup kurması için geçmesi, “Aslında uzun zamandır konuşulan CHP-İYİ Parti muhtemel ittifakının somutlaşmış şeklidir” diye yorumlanabilir. Bu durum resmi olarak pusulada da karşılık bulur mu bilinmez ancak bizim araştırmalarımızda da görüldüğü gibi İYİ Parti’nin CHP tabanından oy aldığına dair tespitlerin bir ölçüde genel başkanların da farkında olduğunun göstergesidir. Yeni bir oyun kurma çabası içinde olan anamuhalefetin bu hamlesi kendi içinde bir handikap barındırıyor. Sonuçta siz tabanınızı genişletmek üzerine değil mevcut tabanınızı el değiştirerek farklı yerlere paylaşımda bulunuyorsunuz! Sandıkta da bunun karşılığını göreceğimizi sanıyorum. CHP iddiasını bu hamle ile çürütmüştür. İddianız başkaları üzerinden hikâyeleştirilirse bir süre sonra gözler iddia sahibine yönelir. Alacakla borç ödenmez gibi bir şey bu! CHP bir hikâye koymaya çalışıyor ama o hikâyenin sonu mutlu mu? Bizim yaptığımız araştırmalar ışığında bu kombinasyona dair sonuç alamadığını söyleyebilirim. Bu ittifakın faydalananı İYİ Parti oluyor ve CHP son yıllarda aldığı oyun altına seyredecek bir sonuca doğru eviriliyor. Kısacası bu durum CHP’nin aleyhine, İYİ Parti’nin ve dolaylı olarak AK Parti’nin lehine olur...

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