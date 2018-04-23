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HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı!

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HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı!
Cumhurbaşkanlığı için şu ana kadar adaylığı resmen açıklanan tek isim Cumlurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin adayı ise Meral Akşener olarak görünüyor.
HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı! HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı! HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı!

CHP'nin adayı ise şu ana kadar belli olmuş değil. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı ise CHP, SP ve İYİ Parti'nin olası çatı adayları arasında geçiyor. HDP ise ilk kez Gül konusunda destek açıklaması yaptı. Kuzey Irak'ta Barzani'ye yakın Rudaw Tv'ye bağlanan Ziya Pir, Gül'e desteklerini itiraf etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, “2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok öne çıkan isim Sayın Demirtaş. Ama bu konuda bir karar alınmış değil. Parti Meclisimiz bu konuda kararını verecek” dedi. Pir, Rudaw'ın Abdullah Gül sorusuna "ikinci turda Erdoğan’ın karşısında kim olacaksa artık kim çıkacaksa bu Abdullah Gül’de olsa elbette kendi seçmenimize Abdullah Gül’e oy vermesi için ikna etmeye çalışacağız" yanıtını verdi. Pir, bir süre sonra twitter'dan Rudaw'ı yalanlayan bir açıklama yaptı. Ancak programın görüntülerine göre Pir, tartışılan sözleri kullandı.

ABDULLAH GÜL'Ü DESTEKLERİZ

Oda TV'nin haberine göre, Kuzey Irak'ta Barzani'ye yakın Rudaw Tv'ye bağlanan Ziya Pir, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok öne çıkan isim Demirtaş. Ama bu konuda bir karar alınmış değil. Parti Meclisimiz bu konuda kararını verecek.”

Rudaw'ın aktardığına göre “seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?” sorusuna Ziya Pir şu yanıtı verdi:

“Spekülatif bir soru olduğu için spekülatif bir cevap verebilirim ancak. Yani eğer birinci turda HDP adayımız olacaksa elbette ona yükleneceğiz. Ancak ikinci turda Erdoğan’ın karşısında kim olacaksa artık kim çıkacaksa bu Abdullah Gül de olsa elbette kendi seçmenimizi Abdullah Gül’e oy vermesi için ikna etmeye çalışacağız. Şunu da buradan belirtmek istiyorum.

GÜL İÇİN ALTTAN BASKI VAR

Özellikle Diyarbakır ve çevresinde halkın içindeyim. Partiler üstü bir aday söz konusu üzereyse bu isim Abdullah Gül ise bizim seçmenimizden de bize bir baskı var. Yani Abdullah Gül’ü destekleme konusunda bir baskı alttan var. Fakat Abdullah Gül henüz kendisi karar vermeden önce bu konuları konuşmak çok spekülatif olur.”

TWITTER'DAN YALANLADI

Ziya Pir, tartışma yaratan sözlerinden sonra sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaptı. Pir, bu kez şu ifadeleri kullandı:

"Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sayın Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim. Abdullah Gül'ü desteklermisiniz sorusuna cevabım kısaca şu şekildeydi:

Kendi adayımızı ikinci tura taşıyamazsak ve ikinci turda erdoğan'ın rakibi olacak olan aday eğer bizim ilkelerimizi kabul ederse, onu desteklememiz sözkonusu olabilir."

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RUDAW'DAKİ GÖRÜNTÜLER

Ziya Pir, Rudaw'ın haberini yalanladı ancak görüntüler Rudaw'ı doğruluyor. Zira görüntülerde Pir, ikinci turda Gül'ü destekleyebileceklerini söylediği gibi tabandan da bu yönde baskı gördüklerini anlatıyor.

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