CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz duman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı siyasi etiğe aykırı ittifak parti içinde büyük bölünmelere neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gizlice yaptığı görüşmede, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için kafa kafaya verip bir B planı tasarladığı ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için ihtiyacı olan 15 vekili CHP takviye etti. CHP'li 15 vekil CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. (Seçime girebilmek için 20 vekil gerekiyor. İYİ Parti'nin hali hazırda 5 vekili bulunuyor.)

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER BAŞLADI

CHP seçmeni kadar CHP'li vekilleri de şaşırtan duruma İlhan Cihaner'den önce ironik bir çıkış geldi. Cihaner, bu çıkışın hemen ardından da CHP tüzüğünden eşitlik ve dürüstlük ilkesini de sosyal medya hesabından paylaşarak 15 vekil transferinden rahatsızlığını gözler önüne serdi.

CHP PARAMPARÇA

Erken seçim kararının ardından CHP'li Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'in ayrı ayrı cumhurbaşkanlığı adaylıklarını açıklamaları parti içindeki bölünmenin diğer işaretlerinden.

HDP'YE DE GÖZ KIRPIYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PKK ajansına yaptığı açıklamada CHP'ye en yakın partinin HDP olduğunu söyledi.

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak erken seçime hazırlanırken, CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifak tartışması sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın ajansına konuştu.

İTTİFAK OLABİLİR

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın partinin CHP olduğunun altını çizen CHP'li vekil, ittifakla HDP'nin baraj sorununun çözüleceğini sözlerine ekledi. Örgüt medyasına konuşan CHP'li Aksünger, şunları söyledi: "HDP'nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP'nin barajı aşacağını düşünürsek CHP'nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten." Aksünger, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

15 VEKİL SÜRGÜNE Mİ GİDİYOR GÖREVE Mİ

Öte yandan bugün transfer haberini vermek üzere yapılan basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte kamera karşısına geçen 15 vekilin yüzlerindeki ifadelerinden durumdan pek de memnun olmadıkları anlaşıldı.