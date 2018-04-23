23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:07Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:58Yatsı 21:27
    • 21°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,003 -0.07
  • Dolar: 4,0605 0.06
  • Euro: 4,9845 0.07

CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz duman

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı siyasi etiğe aykırı ittifak parti içinde büyük bölünmelere neden oldu.
CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz duman
CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz duman CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz duman CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz duman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gizlice yaptığı görüşmede, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için kafa kafaya verip bir B planı tasarladığı ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için ihtiyacı olan 15 vekili CHP takviye etti. CHP'li 15 vekil CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. (Seçime girebilmek için 20 vekil gerekiyor. İYİ Parti'nin hali hazırda 5 vekili bulunuyor.)

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER BAŞLADI

CHP seçmeni kadar CHP'li vekilleri de şaşırtan duruma İlhan Cihaner'den önce ironik bir çıkış geldi. Cihaner, bu çıkışın hemen ardından da CHP tüzüğünden eşitlik ve dürüstlük ilkesini de sosyal medya hesabından paylaşarak 15 vekil transferinden rahatsızlığını gözler önüne serdi.

clbth_1524396874_98.jpg

CHP PARAMPARÇA

Erken seçim kararının ardından CHP'li Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'in ayrı ayrı cumhurbaşkanlığı adaylıklarını açıklamaları parti içindeki bölünmenin diğer işaretlerinden.

HDP'YE DE GÖZ KIRPIYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PKK ajansına yaptığı açıklamada CHP'ye en yakın partinin HDP olduğunu söyledi.

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak erken seçime hazırlanırken, CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifak tartışması sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın ajansına konuştu.

İTTİFAK OLABİLİR

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın partinin CHP olduğunun altını çizen CHP'li vekil, ittifakla HDP'nin baraj sorununun çözüleceğini sözlerine ekledi. Örgüt medyasına konuşan CHP'li Aksünger, şunları söyledi: "HDP'nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP'nin barajı aşacağını düşünürsek CHP'nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten." Aksünger, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

r2wyb_1524466728_0428.jpg

15 VEKİL SÜRGÜNE Mİ GİDİYOR GÖREVE Mİ

Öte yandan bugün transfer haberini vermek üzere yapılan basın açıklamasında   Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte kamera karşısına geçen 15 vekilin yüzlerindeki ifadelerinden durumdan pek de memnun olmadıkları anlaşıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BBP'de yetki Genel Başkan Destici'deBBP'de yetki Genel Başkan Destici'deBBP MKYK, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, partinin seçimlere tek başına veya ittifak yaparak katılması, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi hususlarında Genel Başkan Mustafa Destici'ye tam yetki verildi.
Oktay Vural'dan istifa açıklamasıOktay Vural'dan istifa açıklamasıMHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Meral Akşener'in kurduğu partiye katılacağı iddialarını yalanlayarak MHP'de hizmetlerine devam edeceğini söyledi.
Taksim'de CHP'li vekile protesto!Taksim'de CHP'li vekile protesto!23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören sonrası CHP üyesi bir genç Sezgin Tanrıkulu’nun yanına gidip,ilginç sözlerle protesto etti.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştüKemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.
CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz dumanCHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz dumanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı siyasi etiğe aykırı ittifak parti içinde büyük bölünmelere neden oldu.
CHP - İYİ Parti ittifakının sebebi belli oldu!CHP - İYİ Parti ittifakının sebebi belli oldu!CHP'den 15 milletvekilinin partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları ile Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşan İYİ Parti, 25 milyon lira hazine yardımı alacak.
  • HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı!23 Nisan 2018 Pazartesi 09:32
  • Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı23 Nisan 2018 Pazartesi 09:20
  • Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a sürpriz ziyaret22 Nisan 2018 Pazar 22:46
  • Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi22 Nisan 2018 Pazar 22:42
  • HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kesin gibi!22 Nisan 2018 Pazar 22:36
  • Devlet Bahçeli CHP-İYİ Parti ittifakını değerlendirdi22 Nisan 2018 Pazar 19:49
  • YSK, İYİ Parti kararını açıkladı!22 Nisan 2018 Pazar 17:00
  • CHP-İyi Parti ortaklığına AK Parti'den ilk yorum22 Nisan 2018 Pazar 16:59
  • CHP'de İyi Parti çatlağı!22 Nisan 2018 Pazar 16:57
  • CHP ve İYİ Parti anlaştı!22 Nisan 2018 Pazar 16:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri