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Taşeron işçiye müjde üstüne müjde

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Taşeron işçiye müjde üstüne müjde
Taşeron işçilere müjde üstüne müjde geliyor. Taşeron işçilerin iki yıllık maaş zamları, yıllık izinleri ve çeşitli yardımları da belli oldu. Peki taşerona ikramiye ne kadar olacak?
Taşeron işçiye müjde üstüne müjde Taşeron işçiye müjde üstüne müjde Taşeron işçiye müjde üstüne müjde

 

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

TAŞERON İŞÇİYE YÜZDE 4 ZAM CEPTE

Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre; 1 Ocak ile 30 Haziran 2018 arasında kadroya geçen işçilerin 1 Ocak 2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı. Ancak bu dönemde verilmiş bir zam varsa yüzde 4 oranından mahsup edilecek. Temmuz ve aralık arasında ise yine yüzde 4 oranında zam yapılacak.

TAŞERONA İKRAMİYE NE KADAR?

Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ve 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak. Güneş'teki habere göre, kadroya geçen işçilere ocak ve temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenecek. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması halinde çalışma süresiyle orantılı verilecek.

TAŞERON İŞÇİYE ÇOCUK YARDIMI

Kadroya geçen işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 TL yardım yapılacak. İşçilere yakıt yardımı içinde her ay 30 TL ödenecek. Kadroya geçen taşeron işçilere yılda bir kez eylül ayında ödenmek üzere eğitim derecesine göre 100 ila 140 lira yardım verilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da 75 lira harçlık ödenecek. Kadroya geçen işçilerin evlenmesi ve eşinin doğum yapması halinde 5 gün, eşi ve çocuğunun vefatı halinde ise 6 gün ücretli izin verilecek.

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