23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Kanal İstanbul’a sürpriz talip

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Kanal İstanbul’a sürpriz talip
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta yapacağı Güney Kore ziyaretinde masada Kanal İstanbul Projesi'de olacak. Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon Kanal İstanbul Projesi'ne talip olduklarını açıklamıştı.
Kanal İstanbul’a sürpriz talip Kanal İstanbul’a sürpriz talip Kanal İstanbul’a sürpriz talip

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini önümüzdeki hafta Özbekistan ve Güney Kore’ye yapacak.

29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ziyaretlerde bölgesel ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerin ana gündem maddesi ekonomi olacak. İlk olarak Taşkent’e gidecek olan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek.

DEV PROJELERE ORTAK İMZA

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan’ın gündeminde, Özbekistan’ın ekonomideki dışa açılma kararının ardından bu ülkeye yapılacak yatırımlar olacak. Erdoğan, Özbekistan’a dair dev yatırımların ilk işaretini Mirziyoyev’in geçtiğimiz aylarda Ankara’ya yaptığı ziyarette vermişti. Erdoğan, “Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bunu başaracağız. Orada kayak turizmine yönelik olarak da dev bir projeyi bir Türk müteahhitiyle hayata geçireceğiz” demişti. Erdoğan’ın Özbekistan temaslarında kültür ve turizm yatırımlarının yanı sıra, tarım ve gıda sanayi, inşaat malzemeleri, gıda işleme ve tarım makineleri, otomotiv ana ve yan sanayi, tekstil, ilaç sanayi, kimya, madencilik gibi alanlardaki yatırım altyapıları da değerlendirilecek.

KANAL İSTANBUL’A TALİP

Erdoğan’ın ikinci durağı ise dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Güney Kore olacak. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in Mavi Saray’da ağırlayacağı Erdoğan, burada da mevkidaşıyla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirecek. Seul’de Türkiye-Güney Kore İş Forumu’na katılacak olan Erdoğan’ın Güney Kore’de Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Daelim, Hanwha, birçok otomobil firmasına iç aksam üreten Seoyon, Hana Yatırım Bankası gibi birçok dev şirketle görüşmesi planlanıyor. Yıllık piyasa hacimleri toplamda trilyon dolarları bulan dev şirketlerin birçoğunun Türkiye’de ciddi yatırımları bulunuyor. Erdoğan’ın bu yatırımların devamı ve arttırılması noktasında mesajlar vermesi de bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarında Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’ın talip olduklarını açıkladığı Kanal İstanbul Projesi de konuşulacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Güney Koreli Daelim ve SK firmasıyla Limak, Yapı Merkezi konsorsiyumu kazanmıştı.

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