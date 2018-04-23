23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Emekliye ek zam

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Emekliye ek zam
Temmuz’da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Ayrıca ek ödemede ekstra artış gündemde. Beklentiler olursa, maaşın yüzde 4-5’i yerine, yüzde 9’u oranında ödeme yapılacak
Emekliye ek zam Emekliye ek zam Emekliye ek zam


Emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme artışı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

İYİLEŞTİRME GETİRECEK
Ayrıca ek ödemede ekstra artış da gündemde. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere aylığının yüzde 5'i, üstünde olanlara yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği, bu oranın en az yüzde 8-9 olmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış yaşanacak. Örneğin, maaşı bin 500 lira olan emekliye 60 lira (1.500x% 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 135 liraya (1.500x%9) yükselecek. Ek ödeme yüzde 9'a çıkarılırsa, maaşı 2 bin lira olana 80 lira yerine 180 lira, maaşı 2 bin 500 lira olana 100 lira yerine 225 lira ödenecek. 3 bin lira maaşlı emeklinin ek ödemesi 120 liradan 270 liraya, 4 bin lira maaşlının ek ödemesi de 160 liradan 360 liraya yükselecek.
 

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