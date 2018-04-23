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3 ayda 33,6 milyon dolarlık ihracat yaptılar!

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3 ayda 33,6 milyon dolarlık ihracat yaptılar!
Burdur Doğal Taş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, 2018 yılının ilk 3 ayında 33 milyon 612 bin dolarlık maden ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.
3 ayda 33,6 milyon dolarlık ihracat yaptılar! 3 ayda 33,6 milyon dolarlık ihracat yaptılar! 3 ayda 33,6 milyon dolarlık ihracat yaptılar!

 

BURDOĞTAŞ Başkanı Ekinci, 2018 yılının ilk 3 ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Burdur'da yılın ilk 3 ayında 41 milyon 869 bin dolarlık ihracatın 33 milyon 612 bin dolarını maden ürünlerinin oluşturduğunu belirten Ekinci, "Bu ihracat rakamımız, 2017'nin ilk 3 ayına göre, yüzde 17'lik artışı gösteriyor. 

Burdurumuz için sevindirici bir durum. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla mermer ihracatı gerçekleşeceğini tahmin edebiliyoruz" dedi. Mermer ve doğal taş sektörünün, Burdur'un toplam ihracatı içinde yüzde 81- 82'lik payı olduğunu aktaran Ekinci, henüz sezon başında olduklarını, sezon başladığında ihracatın çok daha fazla olacağını düşündüğünü kaydetti.

'SATILMAZ DEDİĞİMİZ TAŞLAR SATILMAYA BAŞLADI'

Geçen ay İzmir'de düzenlenen fuarda, Burdurlu mermercilere Hindistan ve Libya gibi ülkelerden de müşteri geldiğini anlatan Başkan Ekinci, "Şu anda doğal taş sektöründe taş renkleri ve çeşitliliği oldukça arttı. Önceden satılmaz dediğimiz taşlar satılmaya başladı. 

Bunu da şuna bağlayabiliriz; iç mimarlar ve mimarlar, dizaynlarında yeni renkler istiyor. Sektörümüzdeki üyelerimizin her çıkardığı taşı sattığı bir pozisyon içerisindeyiz" diye konuştu.

'YETİŞMİŞ ELEMAN BULMADA SIKINTI YAŞIYORUZ'

Sektörde kışın istihdamın azaldığını dile getiren BURDOĞTAŞ Başkanı Ekinci, sezonda mermer ocağı ve fabrikalarda yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı. Ekinci, "Yetişmiş eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz.

Özellikle maden mühendisi bulamıyoruz. İhracat yapan firmalarımız Çince bilen eleman sıkıntısı yaşıyor. Üyelerimiz, derneğimize müracaat ederek, Çince bilen eleman aradıklarını belirtiyor" dedi. 

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