Otomobil alacaklara kritik uyarı!

Yılbaşından bu yana yüzde 10 artan euronun 5 lira düzeyine yerleşmesiyle birlikte şirketler satış etiketlerini değiştirmeye başladı. Kurdaki artışa dayanamayan markalar Nisan’da yüzde 3-6 arasında ara zamyapmak zorunda kaldı. Mayıs’ta da yeni zamların gündemde olduğu belirtiliyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, piyasada 3 kademeli fiyat artışının olduğunu belirterek, “Markalar 2 aylık stokla gidiyordu. Mart başıyla birlikte 2017 modeller bitti. 2018’ler geldi, fiyatlar arttı. Euro 6 normlarıyla da birlikte dizellerde fiyatlar yükseldi. Şimdi de euro artışları var” diye konuştu. Nisan ayı başında bazı markaların yüzde 6 zam yaptığını söyleyen Özkök, kampanyalarla fiyatların dengelenmeye çalışıldığını kaydetti.

Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt da kur tahmini yapmanın çok zor hale geldiğini ifade ederek, eurodaki yükselişin markaları zorladığını belirtti. Mayıs’ta zamların gündemde olduğunun altını çizen Bozkurt, tüketicilere çağrıda bulundu: “Fiyatlar artacak. Tüketiciler kampanyalarla destekleniyor. Otomobil almanın tam zamanı.”