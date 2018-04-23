23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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BBP'de yetki Genel Başkan Destici'de

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BBP MKYK, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, partinin seçimlere tek başına veya ittifak yaparak katılması, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi hususlarında Genel Başkan Mustafa Destici'ye tam yetki verildi.
BBP'de yetki Genel Başkan Destici'de
BBP'de yetki Genel Başkan Destici'de BBP'de yetki Genel Başkan Destici'de BBP'de yetki Genel Başkan Destici'de

 

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan olağan MKYK  toplantısının sonuç bildirgesi paylaşıldı.

Bildirgede, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak, partinin genel seçimlere tek başına veya  ittifak yaparak katılması yönündeki hususlar ile cumhurbaşkanı adayının  belirlenmesi, desteklenmesi konularında BBP adına görüşme yapmak, müzakere etmek  ve karar vermek üzere Genel Başkan Destici'ye tam yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Milletvekili adaylık başvurularının 24 Nisan itibarıyla parti genel  merkezinde başlatılması kararına da yer verilen bildirgede, başvuru yapacak erkek  adaylardan 1000, kadın adaylardan 500 lira başvuru ücreti alınmasına, engelli,  gazi ve şehit ailelerine mensup olanlardan ise ücret alınmamasına karar verildiği  aktarıldı.

Sonuç bildirgesinde şunlar kaydedildi:

"7 Ağustos 2016 tarihindeki Yenikapı Milli Mutabakat ruhunun, 16 Nisan  2017 tarihindeki sistem değişikliği  ve akabinde TBMM'ye sunulan uyum yasası  paketleri ile bunların sonucunda oluşan 'Cumhur İttifakı'nın yanında durma  kararlılığına bir kere daha vurgu yapılmıştır. 24 Haziran 2018'de yapılacak  seçimlerin milletimize, Türk ve İslam coğrafyasına, siyasi partilere ve tüm  adaylara hayırlı olmasını temenni ederiz."

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