23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:07Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:58Yatsı 21:27
    • 24°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 174,688 -0.25
  • Dolar: 4,0605 0.06
  • Euro: 4,9845 0.07

Oktay Vural'dan istifa açıklaması

»
Oktay Vural'dan istifa açıklaması
MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Meral Akşener'in kurduğu partiye katılacağı iddialarını yalanlayarak MHP'de hizmetlerine devam edeceğini söyledi.
Oktay Vural'dan istifa açıklaması Oktay Vural'dan istifa açıklaması Oktay Vural'dan istifa açıklaması

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yapılan pazarlıklar sonucunda, 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçmek üzere CHP'den istifa etti. 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi yapılan bu ittifakın ardından, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın da Akşener'in partisine geçeceği yönünde haberler servis edildi.

"MHP MİLLETVEKİLİ OLARAK HİZMETE DEVAM"

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Vural, "İstifa haberleri külliyen uydurmadır. Dün MYK, il başkanları ve MV Ortak toplantısındaydım. Bugün Gürcistan’da Partimizi temsilen uluslararası toplantıdayım. MHP Milletvekili olarak hizmete devam." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!24 Haziran seçimi öncesi AK Parti'de liste kulisleri hızlandı. Yeni hükümet sistemi ile ilgili olarak vekil adayı olamayanlar için bakanlık umudu doğdu.
BBP'de yetki Genel Başkan Destici'deBBP'de yetki Genel Başkan Destici'deBBP MKYK, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, partinin seçimlere tek başına veya ittifak yaparak katılması, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi hususlarında Genel Başkan Mustafa Destici'ye tam yetki verildi.
Oktay Vural'dan istifa açıklamasıOktay Vural'dan istifa açıklamasıMHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Meral Akşener'in kurduğu partiye katılacağı iddialarını yalanlayarak MHP'de hizmetlerine devam edeceğini söyledi.
Taksim'de CHP'li vekile protesto!Taksim'de CHP'li vekile protesto!23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören sonrası CHP üyesi bir genç Sezgin Tanrıkulu’nun yanına gidip,ilginç sözlerle protesto etti.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştüKemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.
CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz dumanCHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz dumanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı siyasi etiğe aykırı ittifak parti içinde büyük bölünmelere neden oldu.
  • CHP - İYİ Parti ittifakının sebebi belli oldu!23 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
  • HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı!23 Nisan 2018 Pazartesi 09:32
  • Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı23 Nisan 2018 Pazartesi 09:20
  • Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a sürpriz ziyaret22 Nisan 2018 Pazar 22:46
  • Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi22 Nisan 2018 Pazar 22:42
  • HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kesin gibi!22 Nisan 2018 Pazar 22:36
  • Devlet Bahçeli CHP-İYİ Parti ittifakını değerlendirdi22 Nisan 2018 Pazar 19:49
  • YSK, İYİ Parti kararını açıkladı!22 Nisan 2018 Pazar 17:00
  • CHP-İyi Parti ortaklığına AK Parti'den ilk yorum22 Nisan 2018 Pazar 16:59
  • CHP'de İyi Parti çatlağı!22 Nisan 2018 Pazar 16:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri