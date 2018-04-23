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Sağlık turizmine dört koldan teşvik

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Sağlık turizmine dört koldan teşvik
Maliye Bakanı Ağbal, sağlık turizmi kapsamındaki hizmetler için getirilen KDV istisnasının, Türkiye'yi başka ülkeler karşısında avantajlı duruma getirdiğini belirtti.
Sağlık turizmine dört koldan teşvik Sağlık turizmine dört koldan teşvik Sağlık turizmine dört koldan teşvik

Deniz Çiçek Palabıyık - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine, sağlık turizminin desteklenmesi için getirilen KDV istisnasıyla bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla kısa süre önce yasalaşan yeni KDV düzenlemesiyle yabancılara Türkiye'de bu alanda sunulan hizmetler için KDV istisnası getirildiğini anımsatan Ağbal, daha önce de sağlık turizmi kapsamında elde edilen kazançların yüzde 50'sini kurumlar vergisinden istisna tuttuklarını, böylece özel hastanelerin yurt dışından hasta getirmesini teşvik ettiklerini söyledi.

Ağbal, sağlık turizminin, gittikçe gelişen bir alan olduğuna işaret ederek, "Dünya nüfusu yaşlanıyor. Avrupa, dünyanın en hızlı yaşlanan bölgesi. Sağlık ve yaşlıların bakımı çok maliyetli bir iş. Birçok ülke bu maliyetleri düşürmek için çareler arıyor. Türkiye, güneşi, nitelikli sağlık tesisleri, personeli ve termal tesisleriyle müthiş bir fırsat yakalamış durumda." diye konuştu.

"Yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumlarıyla sözleşme yapılacak"

Sağlık turizminin desteklenmesi amacıyla getirilen KDV istisnasının Türkiye'yi başka ülkeler karşısında avantajlı hale getirdiğini, yakında özel sektörün önünü açmak ve sağlık turizmini kurumsal olarak teşvik etmek amacıyla yeni bir düzenleme daha yapacaklarını bildiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Özel sektöre sağlık turizmi kapsamında yapacağı yatırımlarda ilave yatırım teşvikleri getireceğiz. Ekonomi Bakanlığı, yatırım teşvik sistemi içinde tanımlamak suretiyle ilave kurumlar vergisi indirimi ve KDV istisnası sağlayacak. Yurt dışında diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla birden fazla yılı kapsayan sözleşmeler yapılabilecek. Özellikle Avrupa'daki sosyal güvenlik kurumlarıyla uzun dönemli sözleşmeler yaparak, o ülkeler hasta ve yaşlılarını bakım için Türkiye'ye gönderdiğinde anlaşılan fiyatlar üzerinden tedavi ve bakımlarını sağlayacağız. Ciddi oranda şehir hastanelerine yapılan yatırımlar var. Bu yatırımların değerlendirilmesi, bu yolla ülkeye döviz getirilmesi ve sağlık sektöründe olağanüstü istihdam yaratma imkanımız var."

Ağbal, Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika'da sağlık imkanlarının gelişmemiş olması nedeniyle sağlık hizmetlerinin başka ülkelerden karşılandığına dikkati çekerek, "Türkiye bu bölgede sahip olduğu nitelikli sağlık tesisleri ve nitelikli sağlık personeliyle müthiş bir avantaja sahip. Bizim dışımızda başka ülkeler de sağlık turizmini kendi ülkelerine yöneltmek istiyorlar. Türkiye olarak erken hareket eder, gerekli bütün teşvikleri sağlarsak diğer ülkelerin önüne geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kapsama giren hizmetler belirlenecek"

Ekonomi Bakanlığının yanı sıra Sağlık Bakanlığının da bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmine hem insan kaynağı yetiştirilmesi hem kurumsal hem de yurt dışında pazarlama anlamında ciddi teşvikler getireceğiz. KDV düzenlemesi, sağlık turizmine sağlanan teşviklerin en önemlilerinden. Sağlık Bakanlığı da sağlık turizmi kapsamında olan hizmetleri belirleyecek. Bir tebliğle KDV istisnası kapsamındaki hizmetleri açıklayacağız. Bu KDV istisnası, otelciliğe değil, sağlık hizmetlerine ilişkin olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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