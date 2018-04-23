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TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor

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TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ Başkanı Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi
TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayarak, "Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

"Son başvuru 18 Mayıs"

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihlerinde ilgili bankaya başvurabileceklerini belirten Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." bilgisini verdi.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksidi 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir."

Turan, kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade ederek, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanı Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını, 950 milyon 767 bin liralık borcun kapatıldığını bildirdi.

0,99 faiz oranıyla kredi imkanı

Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullanabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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