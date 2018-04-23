Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu devretti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin başarınız bizim başarımızdır. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Gözlerinizdeki parıltılar geleceğe olan ümidimi arttırıyor.
Cumhurbaşkanı 12 yaşındaki Fatih soruları yanıtladı.
Sayın Cumhurbaşkanı 24 Haziran'a giderken özellikle çocuklara yönelik bir mesajınız var mı?
Özel bir vaadim yok ama çocukları nitelikli yetiştirmek olur.
Suriye'deki çocuklar için neler yapacaksınız?
Onların da bizimle beraber oynamasını, koşmasını isterim.
- Sporda şiddet için neler yapacaksınız?
Bu konuda mutlaka çalışmalarımız olacak.