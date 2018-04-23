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Yarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirim

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TOKİ'den konut alanlara yönelik başlatılan ''borcunu erken kapatana yüzde 20 indirim'' uygulaması yarın başlıyor. Geçen yıl yaklaşık 18 bin kişinin yararlandığı yüzde 20 indirim uygulamasına başvurular 18 Mayıs'a kadar sürecek.
Yarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirim
Yarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirim Yarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirim Yarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirim

 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını söyledi.

BÜTÜN BORCUNU KAPATMAYACAK VATANDAŞLAR DA YARARLANACAK

Bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.

18 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.

2016 ŞARTI VAR

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" şeklinde konuştu.

GEÇEN YIL YAKLAŞIK 18 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını kaydederek, "950 milyon 767 bin lira borç kapatıldı" ifadelerini kullandı.

0,99 FAİZ ORANIYLA KREDİ İMKANI

Turan ayrıca, kampanya kapsamında konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullanabileceklerini söyledi.

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