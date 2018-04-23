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CHP'li Özgür Özel'e "Abdullah Gül" sorusu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin ortak adayı olup olmayacağına dair soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yok öyle bir şey. Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. dedi.
CHP'li Özgür Özel'e "Abdullah Gül" sorusu
CHP'li Özgür Özel'e CHP'li Özgür Özel'e CHP'li Özgür Özel'e

Habertürk TV'den Sibel Erdem'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP'den 15 vekilin İYİ Parti'ye katılmasının ardından hükümet kanadından gelen eleştirilere yanıt verdi.

"MHP ve AK Parti, kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz?" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Kişi kendinden bilir işi. Geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenlerin ne kadar ilkeli olduklarına bakmak lazım. CHP ve AK Parti vekilleri partinin görevlerinden istifa ederek o gün seçimler oldu ve Erdoğan oradan aday olabildi. Bugün yaşanan nedir? Bir parti var ortada, oyu yüzde 9-11 olarak söyleniyor. Dengeleri değiştirecek bir parti. 

Biz ne dedik MHP, Akşener'i aday yapmamak için uğraşacak. CHP neden dillendiriyor denildi. Doğru çıktı mı, çıkmadı mı? MHP ve AK Parti, kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? 

Nerede o yoğurdun bolluğu. 24'üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar. CHP onları kahreden hamleler yapacak. Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak. Yok öyle. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları."

'CHP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK'

'Akşener, CHP'nin ortak adayı mı olacak?' sorusunu değerlendiren Özel, "CHP'nin vekillerinden, çevrelerinden çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu adaylığı düşünürse en güçlü adaydır diyen Özel, "İkinci tura kaldığında her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Genel Başkanın tüm ölçümleri, MYK'daki fikir alışverişini PM'de ortaya koyacak. PM üyeleri de kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar" dedi.

'SAADET PARTİSİ'NDEN GELEN HER ÖNERİ ÇOK ÖNEMLİ'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili 'ortak aday olur mu?' sorusuna yanıt veren Özel, "Saadet Partisi'nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamanter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım" ifadesini kullandı.

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