23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:32Güneş 06:07Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:58Yatsı 21:27
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 174,265 -0.50
  • Dolar: 4,0605 0.06
  • Euro: 4,9845 0.07

O ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacak

»
O ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacak
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşanacak.
O ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacak O ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacak O ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacak

 

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşası devam eden Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik sağlanması hedefleniyor.

İlçenin Pazarsuyu köyü sınırları içinde 445 bin 303 metrekare üzerinde inşa edilen OSB için 49 milyon liralık kamulaştırma yapıldı. Yaklaşık iki yıl önce başlayan projenin altyapı çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine, kentin ikinci OSB'sine büyük önem verdiklerini söyledi.

 

Sarıfakıoğulları, OSB'deki yatırımların gerçekleşmesi sonucunda sanayi alanında ekonomik hareketliliğin artacağını, alt ve yan sanayi kolları oluşturulmasıyla da bölgesel kalkınmaya sürekli katkı sağlanacağını belirtti.

Yatırımcıların, faaliyetlerinde, ham madde ile mamul madde ilişkisinde oluşacak verimlilikle zamandan ve maliyetten tasarruf edilebileceklerini vurgulayan Sarıfakıoğulları, işletmelerin kuracakları Ar-Ge birimleri vasıtasıyla gelişen teknolojiden geri kalınmayacağını, üretimde ve üründe kalitenin artacağını, bilim ve teknolojik gelişime katkı sağlanacağını dile getirdi.


Sarıfakıoğulları, projenin Giresun'daki işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"OSB'de kurulacak tesisler vasıtasıyla işsizlik azalacak, üretimde uzmanlaşma sağlanacak, kalifiye eleman yetiştirilerek bölgesel kalkınma ve gelişme artacaktır. Buradaki fabrikaların tam kapasite ile çalışmaları halinde 5 bin kişilik istihdam hedeflenmektedir. Yatırımcılarımızın taahhütleri bu hedefi desteklemektedir. Bulancak OSB, ilimizde ve yöremizdeki işsizlik oranının azalmasına katkı sağlayacak, durağan iş gücü kapasitesi aktif hale gelecektir. Böylece ilimizin ekonomisine katma değer kazandıracak, sosyal ve kültürel yaşama olumlu katkılar sağlayacaktır."

Yatırımcılar değişik iş kollarından seçiliyor

Sarıfakıoğulları, Bulancak OSB'ye Giresun'un dışında Bursa, İzmir, Denizli, İstanbul, Ankara, Samsun ve Sakarya'dan yatırımcıların yoğun talepleri olduğuna işaret ederek, "Firmaların ağırlıklı sektörel iş kollarından ziyade, değişik sektörel iş kollarında yatırım yapanlardan seçilmesine dikkat ediliyor. Bunun nedeni de ülke genelinde herhangi bir iş kolunda oluşabilecek sıkıntıdan Bulancak OSB'nin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektir." dedi.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ise OSB'de yatırımcılara tahsis edilecek 54 parsel bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, OSB'nin alt yapı çalışmaları kapsamında yağmur ve içme suyu ile kanalizasyon ve telefon hatlarının yüzde 60'lık bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Yer tahsisi yapılan ve tesislerini kuran 5 şirketin üretime geçtiğini aktaran Yılmaz, arazi tahsisi yapılan diğer yatırımcıların da tesis kurma çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Yılmaz, bu yıl sonuna kadar da iki ya da üç fındık entegre tesisinin üretime geçmesinin planlandığını, FİSKOBİRLİK'in de burada yatırım için altyapı çalışmalarına başladığını kaydetti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İngilizler Türkiye'ye akın etti! İspanya'yı geçtikİngilizler Türkiye'ye akın etti! İspanya'yı geçtikİngiltere’den Türkiye’ye seyahat satışlarının paketi 2018’de yüzde 84 arttı. İngiltere merkezli Thomas Cook’un verilerine göre Türkiye paketlerinin satışı, 2018’de favori destinasyonlardan İspanya ve Kanarya Adaları’nı geçti.
O ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacakO ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacakGiresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşanacak.
Yarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirimYarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirimTOKİ'den konut alanlara yönelik başlatılan ''borcunu erken kapatana yüzde 20 indirim'' uygulaması yarın başlıyor. Geçen yıl yaklaşık 18 bin kişinin yararlandığı yüzde 20 indirim uygulamasına başvurular 18 Mayıs'a kadar sürecek.
TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyorTOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyorTOKİ Başkanı Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi
Dünya devleri kamu borcu batağındaDünya devleri kamu borcu batağındaIMF tahminlerine göre, küresel ekonomik krizin başladığı 2008'de 40,6 trilyon dolar düzeyinde bulunan küresel kamu borcunun, 2018 sonunda 30,7 trilyon dolarlık artışla 71,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
Sağlık turizmine dört koldan teşvikSağlık turizmine dört koldan teşvikMaliye Bakanı Ağbal, sağlık turizmi kapsamındaki hizmetler için getirilen KDV istisnasının, Türkiye'yi başka ülkeler karşısında avantajlı duruma getirdiğini belirtti.
  • EUROCHAMBRES Başkanı Türkiye'yi öve öve bitiremedi23 Nisan 2018 Pazartesi 11:11
  • Çürümeye terk edilmişti... Hepsi altın olacak!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:10
  • Otomobil alacaklara kritik uyarı!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:10
  • 3 ayda 33,6 milyon dolarlık ihracat yaptılar!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:09
  • Emekliye ek zam23 Nisan 2018 Pazartesi 11:09
  • Kanal İstanbul’a sürpriz talip23 Nisan 2018 Pazartesi 11:08
  • Asgari ücretliye 9 ay destek23 Nisan 2018 Pazartesi 11:07
  • Taşeron işçiye müjde üstüne müjde23 Nisan 2018 Pazartesi 11:07
  • Milyonlarca kişiye müjde! Bir haftaya Meclis'te23 Nisan 2018 Pazartesi 08:12
  • İzin çıktı! Market devinde flaş gelişme23 Nisan 2018 Pazartesi 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri