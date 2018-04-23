24 Nisan 2018 Salı8 Şaban 1439
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Kendini 'mehdi' ilan etmişti! AK Parti'ye saldırdı

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Kendini 'mehdi' ilan etmişti! AK Parti'ye saldırdı
Kayseri’de kendisini ‘mehdi’ ilan eden bir şahıs, AK Parti standına saldırarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kendini 'mehdi' ilan etmişti! AK Parti'ye saldırdı Kendini 'mehdi' ilan etmişti! AK Parti'ye saldırdı Kendini 'mehdi' ilan etmişti! AK Parti'ye saldırdı

Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhuriyet Meydanı Polis noktası önündeki AK Parti Üniversitelerden Sorumlu Gençlik Kolları tarafından açılan üyelik standına geldi. İddiaya göre şüpheli H.A. stantta bulunan eşyalara zarar vererek, gençlere saldırdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve küfürler etmeye başladı. 

Olay yerine gelen Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A. karakola götürüldü. Polis merkezinde de Erdoğan’a hakaretlerine devam eden şüpheli H.A.’nin, Emniyet’teki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 

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