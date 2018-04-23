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CHP'li Yedekci fena rezil oldu!

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CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine sahte bir hesaptan yorum yapmaya çalışırken resmi hesabından yazdı. Durumu fark eden Yedekci, yorumu hemen sildi ve 'hacklendim' dedi.
CHP'li Yedekci fena rezil oldu!
CHP'li Yedekci fena rezil oldu! CHP'li Yedekci fena rezil oldu! CHP'li Yedekci fena rezil oldu!

Sahte hesabından Cumhuriyet Gazetesi haberine yorum yapmaya çalışan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, gerçek hesabıyla sahte hesabını karıştırınca sosyal medyada alay konusu oldu.

SAHTE HESAPTAN YAZDIĞINI SANDI, ANCAK GERÇEK HESABINDAN YAZDI

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın uzattığı eli saygısızca geri çeviren Yedekci, konunun haber olmasıyla sahte hesabından yorum yapmak için harekete geçti. Resmi hesabından yazdığını farketmeyen Yedekci haberin altına, ''Sayın vekilimiz Gülay Yedekci'yi tebrik ediyorum. Kadın gibi kadın helal olsun'' yazdı.

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Bilinen hesabından yazdığını farkeden Yedekci, paylaşımı hemen silse de yazdıkları bir anda sosyal medyada gündem oldu.

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"HESABIM HACKLENDİ" DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, yaşanan olayın ardından aynı hesaptan bir açıklama yayınlayarak 'hesabının hacklendiğini' belirtti.

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