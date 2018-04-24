24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 15°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,003 -0.07
  • Dolar: 4,0605 0.06
  • Euro: 4,9845 0.07

Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı

»
Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı
93 Harbi’nde (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı) Ukrayna’da şehit düşen 49 Türk askerine ait kabristan ile bir anıt gün yüzüne çıkarıldı. Anıtı Türk askerlerinin hikâyelerinden etkilenen dönemin kontu diktirmiş.
Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı

Ukrayna’nın Vinitsa şehrinin Strizavka köyünde bulunan şehitlikteki mezar anıtı Osmanlıca. Hollanda’daki Türk Arap Araştırma Merkezi’nin Başkanı Mehmet Tütüncü’nün ortaya çıkardığı şehitlikte 49 Türk askerine ait mezar var.

Şehitliği Vinitsa’daki eski eserleri koruma müdürü Mikhail Patupchyk’un gönderdiği fotoğrafla tespit ettiklerini anlatan Tütüncü, “93 Harbi’nde esir düşen ve köyde ölen 49 yaralı Türk askeri için dikilen anıtın, Polonyalı asilzade Kont Tadeusz Groholski tarafından 1881’de yaptırıldığını tespit ettik” dedi ve şunları anlattı: “Savaşta yaralanan 49 Osmanlı askeri esir ediliyor. Strizafka köyünde Kont Groholski’nin konağına götürülen esirler, tedavi edilseler de şehit düşüyorlar. Groholski, Müslüman-Türk askerlerinin hatırasını unutturmamak için 1881’de anıtı yaptırıyor. Groholski’nin askerlerin kahramanlıklarından etkilendiğini düşünüyoruz. Strizavka’ya getirildikten sonra şehit düşen askerlerimiz bahçeye defnediliyor. Hitler de, karargâh kurduğu bu köyü birkaç kez ziyaret ediyor. Alman Orduları 1942’de Rus cephesindeki muharabeleri Strizavka’daki karargâhtan yönetmiş. Zamanla mezarlık tahrip edilerek, yerine bir park ve anaokulu yapılmış. Ancak anıt mezar bir evin bahçesinde korunuyor.”

Anıttaki yazıların toz ve kir altında kaldığı ve sağ tarafında hafif kırık olduğunu dile getiren Tütüncü, “Kont Groholski’nin  Osmanlı-Rus savaşında Türk esirlerin defin işlemlerini yaptığı için padişahtan bir madalya aldığı bilgisine ulaştık. Anıtın bugüne kadar ayakta kalması ve saklanmış olması büyük bir mucize. Vinitsa eski eserler koruma müdürü Mikhail Patupchyk, bu anıtı okumak için bir çok Türk yetkilinin geldiğini ancak hiçbirinin anıtı okuyamadığını belirtti. Anıtın bulunduğu bölgenin Türkiye tarafından satın alınarak askerlerimizin hatırasına bir şehitlik ve anma parkı düzenlenmesi en büyük arzum” ifadelerini kullandı.

İŞTE ANITIN TERCÜMESİ

Strizavka köyünde gün yüzüne çıkartılan mezar taşının 14 satırında Osmanlıca olarak şu ifadeler yer alıyor...

1-Küli nefsin zâikatü’l-mevt 

2-Bin iki yüz doksan dört sene-i hicriyesinde  

3-Devlet-i Osmaniye ile Rusya devleti

4-Beyninde vuku bulan muharebede asakir-i

5-Osmaniyeden kırk dokuz nefer muhafiz

6-Vatanları üçün mecruhen esir tutulup

7-Strizavkada Kont Tadeusz

8-Groholski’nin hanesinde mute’essiren

9-Şehid olmuş olduklarından bekayı

10-Ervahları içün mayline Groholski

11-Bin iki yüz doksan sekiz sene-i hicriyesinde

12-Miladın bin sekiz yüz seksen

13-Bir senesinde işbu eseri vaz’eyledi

14-Rahmetullahi aleyhe

Sene 1298 sene 1881

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adıyaman'da deprem! Yaralılar varAdıyaman'da deprem! Yaralılar varMerkezi Adıyaman'da olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktıUkrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı93 Harbi’nde (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı) Ukrayna’da şehit düşen 49 Türk askerine ait kabristan ile bir anıt gün yüzüne çıkarıldı. Anıtı Türk askerlerinin hikâyelerinden etkilenen dönemin kontu diktirmiş.
11 kişinin öldüğü jet kazasında 'zikzak'ın şifresi çözülüyor11 kişinin öldüğü jet kazasında 'zikzak'ın şifresi çözülüyorİran, topraklarında düşen, 3’ü mürettebat 11 genç kadına mezar olan Başaran Holding’e ait jet kazasında ön raporu yazmaya başladı. Raporun, bu hafta Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.
Uyum yasaları TBMM'de kabul edildiUyum yasaları TBMM'de kabul edildi24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Karamollaoğlu Abdullah Gül ile bir araya geliyorKaramollaoğlu Abdullah Gül ile bir araya geliyorSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Çarşamba günü İstanbul'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geliyor.
Destici'den çarpıcı açıklamaDestici'den çarpıcı açıklamaBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesini yorumladı.
  • Erdoğan ve Yıldırım'dan Gül sorusuna cevap23 Nisan 2018 Pazartesi 20:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İyi Parti yorumu23 Nisan 2018 Pazartesi 20:39
  • Bakan Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması23 Nisan 2018 Pazartesi 20:38
  • İşte ABD'nin Türkiye sınırındaki hava üssü23 Nisan 2018 Pazartesi 15:40
  • Sarkisyan istifa etti!23 Nisan 2018 Pazartesi 15:34
  • 5 MHP'linin İYİ Parti'ye geçeceği iddiasına cevap23 Nisan 2018 Pazartesi 15:20
  • Büyük gerginlik! Başbakan'ı hiç böyle görmediniz23 Nisan 2018 Pazartesi 15:05
  • Türkiye'den Almanya'ya nota!23 Nisan 2018 Pazartesi 15:05
  • Yılmaz Büyükerşen’in 23 Nisan mesajı adaylık ilanı gibi23 Nisan 2018 Pazartesi 15:00
  • 3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!23 Nisan 2018 Pazartesi 14:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri