24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Adıyaman'da deprem! Yaralılar var

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Adıyaman'da deprem! Yaralılar var
Merkezi Adıyaman'da olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adıyaman'da deprem! Yaralılar var Adıyaman'da deprem! Yaralılar var Adıyaman'da deprem! Yaralılar var

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde depremkaydedildi. Sarsıntının yerin 9,17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

BAZI EVLER YIKILDI, 13 KİŞİ YARALANDI

Samsat ilçesinde önceki depremde yıkılmayan sağlam yapılan bu depremde hasar gördü. Gece saat 03.34’de meydana gelen ve vatandaşları uykuda yakalayan deprem nedeniyle büyük panik yaşandı.

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İlçe merkezi ve balı köylerinde yapıların bazıları yıkıldı. Depremde 13 kişi yaralandı.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi.
Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise, sağlam yapılarında yıkıldığını dile getirerek, eski evlerinde depremde yıkıldığını söyledi.

İlçede AFAD, 112, UMKE ve itfaiye ekipleri bulunuyor. AFAD’ın çevre 4 ilden takviye ekibin yola çıktığı öğrenildi.

Samsat ilçesinde artçı depremler devam ederken, ekipler alan taramasını sürdürüyor.

SAMSAT GEÇEN YIL DA AYNI KORKUYU YAŞADI

Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı.

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