24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 15°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,003 -0.07
  • Dolar: 4,0605 0.06
  • Euro: 4,9845 0.07

Aliyev Türkiye'ye geliyor

»
Aliyev Türkiye'ye geliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Aliyev bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.
Aliyev Türkiye'ye geliyor Aliyev Türkiye'ye geliyor Aliyev Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

SEÇİMDEN SONRA İLK YURT DIŞI SEYAHAT TÜRKİYE'YE

Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahati olacak.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aliyev Türkiye'ye geliyorAliyev Türkiye'ye geliyorAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Aliyev bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.
Kılıçdaroğlu’nun 2 yıl önceki sözleri gündemde bomba gibi düştüKılıçdaroğlu’nun 2 yıl önceki sözleri gündemde bomba gibi düştüCHP Genel Başkanı, bir partinin başka bir partiye milletvekili göndermesini 'ihanet' olarak değerlendirmişti.
CHP'li Yedekci fena rezil oldu!CHP'li Yedekci fena rezil oldu!CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine sahte bir hesaptan yorum yapmaya çalışırken resmi hesabından yazdı. Durumu fark eden Yedekci, yorumu hemen sildi ve 'hacklendim' dedi.
Çavuşoğlu'ndan BMGK'da Avrupalı liderlere uyarıÇavuşoğlu'ndan BMGK'da Avrupalı liderlere uyarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde “Gençlik, Barış ve Güvenlik” konulu BMGK oturumunda konuştu.
AKPM'de Salih Müslim rezaletiAKPM'de Salih Müslim rezaletiAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) eski PYD eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak katılmasına Türkiye tepki gösterdi.
CHP'li Özgür Özel'e "Abdullah Gül" sorusuCHP'li Özgür Özel'e "Abdullah Gül" sorusuİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin ortak adayı olup olmayacağına dair soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yok öyle bir şey. Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. dedi.
  • AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!23 Nisan 2018 Pazartesi 12:40
  • BBP'de yetki Genel Başkan Destici'de23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00
  • Oktay Vural'dan istifa açıklaması23 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
  • Taksim'de CHP'li vekile protesto!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
  • Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştü23 Nisan 2018 Pazartesi 11:25
  • CHP'de kazan kaynıyor! Ortalık toz duman23 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
  • CHP - İYİ Parti ittifakının sebebi belli oldu!23 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
  • HDP'den Abdullah Gül'e destek itirafı!23 Nisan 2018 Pazartesi 09:32
  • Partilerin son oy oranları ne? Düşüşteki partiyi açıkladı23 Nisan 2018 Pazartesi 09:20
  • Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a sürpriz ziyaret22 Nisan 2018 Pazar 22:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri