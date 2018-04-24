24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 19°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 174,232 -0.51
  • Dolar: 4,0890 0.76
  • Euro: 4,9907 0.19

Seçim öncesi ekonomiye mini paket! Milyonları ilgilendiren maddeler..

»
Piyasalar erken seçime odaklanmışken lokomotif sektörleri rahatlatacak mini paket gündeme geldi. Kulislerde başta konutta vergi indirimlerinin de bulunacağı bir paketin gündeme geleceği belirtilirken mobilyacıların da destek bekledikleri vurgulanıyor.
Seçim öncesi ekonomiye mini paket! Milyonları ilgilendiren maddeler..
Seçim öncesi ekonomiye mini paket! Milyonları ilgilendiren maddeler.. Seçim öncesi ekonomiye mini paket! Milyonları ilgilendiren maddeler.. Seçim öncesi ekonomiye mini paket! Milyonları ilgilendiren maddeler..

Erken seçim kararının alınmasının ardından gözler, bir süredir devam eden ekonomi paketine yoğunlaştı. Kulislerde ise, piyasayı rahatlatacak önlemlerin seçim öncesi alınacağı konuşuluyor. Alınacak önlemlerde öncelik ise, lokomotif sektörlerde olacak.

Piyasayı rahatlatacak önlemlerin başında konuta ilişkin yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Sektör, bir süredir, satışlarda yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, bir dizi teşvik istiyordu. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin de, geçen günlerde yaptığı açıklamada, konutta tek KDV oranı uygulanması, tapu harcı indirimi, konut kredi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı şartının 300 bin dolara çekilmesi gibi talepler istediklerini açıkladı.

Bu düzenlemelerin bazılarının üzerine çalışıldığı ve yakın bir zamanda açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, 2017 yılında uygulanan teşviklere dikkat çekiliyor. Geçen yılın başında alınan kararlarla konutta yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e indirilmiş, damga vergisi sıfırlanmış ve tapu harcında indirim yapılmıştı. Piyasanın talebi üzerine bu önlemler, eylül ayına kadar yürürlükte kalmıştı.

MOBİLYACILAR SIRADA

Konut sektörü kadar mobilyacılar da KDV indirimi bekliyor. 2017 yılında KDV oranı indirilen sektörler arasında bulunan mobilyacılar, aynı teşviğin tekrar verilmesini ve KDV oranının yüzde 18’den 8’e indirilmesini istiyor. Ancak olası bir ekonomi paketinin içine mobilya sektörünün girip girmeyeceği bilinmiyor.

Bir diğer düzenleme beklenen konu ise, ilaç fiyatları. Türkiye’de ilaç fiyatları her yılın başında yeniden belirleniyor. Buna göre, bir önceki yılın ortalama Euro kurunun yüzde 70’i dikkate alınarak, her yılın başında ilaç fiyatlarında artış veya indirim yapılıyor.

İLAÇTA DÜZENLEME

Bu yılın başında ise, ekonomi yönetimi, ilaç firmalarından, yüzde 70 formülüne göre yapılacak fiyat artışıyla ilgili fedakarlık istedi. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda da, ilaç fiyatlarındaki artış yüzde 23 yerine yüzde 15 olarak uygulandı. Ancak bu rakamın çok düşük olduğu ve kurdaki artışın devam ettiği itirazlarının ardından, ilaç firmaları için de yeniden bir çalışma gündeme geldi. Gelinen aşamada, ilaçlardaki iskonto oranlarından indirim yapılması bekleniyor. İskonto oranlarındaki düzenlemenin yüzde 2’ler düzeyinde olabileceği, böylelikle kur artışı kaynaklı zararın kısmen telafi edilebileceği belirtiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi!Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi!Ambargo sırasında Türkiye’nin destek verdiği Katar, Türk markalarına kapıyı sonuna kadar açtı. Katar yönetimi kurulacak 250 fabrikanın malzemelerinin Türkiye’den tedarik edilmesi için talimat verdi.
Tek hamlede yapılacak! ‘Big bang’ taşınmaTek hamlede yapılacak! ‘Big bang’ taşınma29 Ekim’de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na tek hamlede (big - bang) taşınma yapılacak. Taşınma 45 saat sürecek ve uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak.
Seçim öncesi ekonomiye mini paket! Milyonları ilgilendiren maddeler..Seçim öncesi ekonomiye mini paket! Milyonları ilgilendiren maddeler..Piyasalar erken seçime odaklanmışken lokomotif sektörleri rahatlatacak mini paket gündeme geldi. Kulislerde başta konutta vergi indirimlerinin de bulunacağı bir paketin gündeme geleceği belirtilirken mobilyacıların da destek bekledikleri vurgulanıyor.
Dünya borç batağındayken Türkiye ikinci oldu!Dünya borç batağındayken Türkiye ikinci oldu!Dünya ülkelerinde kamu borcunun bu yıl sonunda 71,3 trilyon dolara ulaşması beklenirken, Türkiye kamu borcunun milli gelire oranı ile birçok ülkeyi geride bırakıyor.
İngilizler Türkiye'ye akın etti! İspanya'yı geçtikİngilizler Türkiye'ye akın etti! İspanya'yı geçtikİngiltere’den Türkiye’ye seyahat satışlarının paketi 2018’de yüzde 84 arttı. İngiltere merkezli Thomas Cook’un verilerine göre Türkiye paketlerinin satışı, 2018’de favori destinasyonlardan İspanya ve Kanarya Adaları’nı geçti.
O ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacakO ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacakGiresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak hem de sanayi alanında bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlilik yaşanacak.
  • Yarın başlıyor! Borcunu kapatana yüzde 20 indirim23 Nisan 2018 Pazartesi 14:20
  • TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor23 Nisan 2018 Pazartesi 11:57
  • Dünya devleri kamu borcu batağında23 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
  • Sağlık turizmine dört koldan teşvik23 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
  • EUROCHAMBRES Başkanı Türkiye'yi öve öve bitiremedi23 Nisan 2018 Pazartesi 11:11
  • Çürümeye terk edilmişti... Hepsi altın olacak!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:10
  • Otomobil alacaklara kritik uyarı!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:10
  • 3 ayda 33,6 milyon dolarlık ihracat yaptılar!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:09
  • Emekliye ek zam23 Nisan 2018 Pazartesi 11:09
  • Kanal İstanbul’a sürpriz talip23 Nisan 2018 Pazartesi 11:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri