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Tek hamlede yapılacak! ‘Big bang’ taşınma

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29 Ekim’de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na tek hamlede (big - bang) taşınma yapılacak. Taşınma 45 saat sürecek ve uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak.
Tek hamlede yapılacak! ‘Big bang’ taşınma
Tek hamlede yapılacak! ‘Big bang’ taşınma Tek hamlede yapılacak! ‘Big bang’ taşınma Tek hamlede yapılacak! ‘Big bang’ taşınma

İstanbul’a yapılan yeni havalimanında taşınma detayları belli olmaya başladı. Buna göre, 30 Ekim günü saat 00.01’den itibaren Atatürk Havalimanı’ndan, İstanbul Yeni Havalimanı’na tek hamlede (big - bang) taşınma yapılacak. Taşınma 45 saat sürecek, bu süreçte iki havalimanında aynı anda yolculu uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak.

3. havalimanında acente ofislerinde yüksek standartlı güvenlik önlemleri uygulanacak ve binaya kartlı giriş turnike sistemi kurulacak. Ofisi olmayan acente çalışanı başka bir acentenin ofisini kullanamayacak, turnike giriş çıkış kayıtlarından düzenli gelen ve uzun saatler bina içinde kalan ziyaretçilerin takibi yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, 3. havalimanını inşa eden ve işletmesini yapacak olan İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmelerde, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı ve taşınma süreci ile ilgili detaylar tespit edildi. Buna göre, 3. havalimanı ile ilgili bazı düzenlemeyeler şöyle olacak:

Yıllık 5 milyon ton kargo kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı’nın resmi açılışı 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

Resmi açılışı takiben 30 Ekim günü saat 00.01’den itibaren Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Yeni Havalimanı’na tek hamlede (big-bang) taşınma yapılacak.

ÜÇLÜ KOD ‘IST’ OLACAK

Taşınma işlemi 31 Ekim çarşamba günü saat 23.59’da tamamlanacak, taşınma toplam 45 saat sürecek. Bu süreçte havayolu kuruluşu bazında uçuşlar sırasıyla azaltılacak, iki havalimanında aynı anda yolculu uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak, taşınmanın tamamlanmasıyla kademeli olarak uçuşlar artırılmaya başlayacak.

Yeni Havalimanı’nın ICAO kodu “LTFM”, üçlü kodu ise “IST” olacak. Taşınmadan sonra AHL’nin üçlü kodu “ISL” olarak değişecek.

Havalimanının açılışını takiben AHL’den (Atatürk Havalimanı) yapılan tüm tarifeli ve tarifesiz yolcu uçuşları Yeni Havalimanı’ndan yapılacak. Müstakil kargo uçaklarının ise bir süre daha AHL’yi kullanacak.

3. havalimanı için gümrük idaresi binası inşaatının ince detaylarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Acentelerin ofis sözleşmeleri ise ödümüzdeki günlerde başlayacak.

Seyahat acenteleri Yeni Havalimanı’na giderek yer bakacak, günde 4-5 acente ile Yeni Havalimanı’nda oryantasyon gezileri düzenlenecek. Resmi açılış tarihine kadar acentelerden herhangi bir kira bedeli alınmayacak. Resmi açılıştan sonra ise kira tahakkuk ettirilmeye başlanacak.

Acente binasında teknik destek verecek 10 kişilik bir İGA ekibi bulunacak ve tüm teknik ihtiyaçlar ve talepler söz konusu ekip tarafından koordine edilecek.

UZUN SÜRELİ KALAN ZİYARETÇİYE TAKİP

- Yeni havalimanındaki acente ofislerinde yüksek standartlı güvenlik önlemleri uygulanacak ve binaya kartlı giriş turnike sistemi kurulacak. Acentelerin ofislerde çalışacağını bildireceği çalışanlarının sigorta kayıtları istenecek ve tüm çalışanlar kendi kartlarıyla giriş çıkış yapabilecekler. Çalışanlar dışında gelenler binaya ziyaretçi kartı ile girebilecek ve bu girişler kayıt altına alınacaktır.

- Ofisler denetlenecek ve ofis paylaşımına müsaade edilmeyecek. Ofisi olmayan acente çalışanı başka bir acentenin ofisini kullanamayacak, turnike giriş çıkış kayıtlarından düzenli gelen ve uzun saatler bina içinde kalan ziyaretçilerin takibi yapılacak.

- Kargo şehrine mal teslimi için gelen ve ancak bekleme yapacak araçların park etmesi için havalimanında 23 bin m2’lik ücretli bir otopark alanı olacak. Kargo şehri içerisinde ise 13 bin 475 m2 ve 17 bin 100 m2 olmak üzere toplamda 30 bin 575 m2’lik park alanı bulunacak.

- İstanbul Yeni Havalimanı’nda ofis kiraları, park yeri ücretleri gibi ücretler İGA tarafından tespit ve tahakkuk ettirilecek.

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