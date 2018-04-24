"Kapanmam gerektiğini biliyorum"

Umuda Koşanlar Derneği'nin başkanlığını yapan Gamze Özçelik, kendini çaresiz, savaştan kaçan ya da açlık sınırında yaşayan insanlara adadı. Yaptığı iyilikler ve dernek çalışmaları ile anılan Özçelik, Türkiye'nin dünyada yardıma muhtaç olan insanların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Özçelik açıklaması sırasında şu sözlere de yer verdi: "Türkiye, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin dünyada en fazla yanında bulunan ülke. Ben buna birçok bölgede tanıklık ettim. Türk olduğumu öğrenince mutlu oluyorlar; bununla gurur duyuyorum. Çok zengin Müslüman ülkeler de var ama sınırlarından bile içeriye almıyor savaştan kaçan mazlumları. İnsani açıdan çok üzücü. Müslümanlıkta kardeşi açken tok yatılmaz. Müslüman paylaşmak zorundadır. Sadece Müslüman olmak değil, insan olmak da bunu gerektirir. İnsani açıdan Arap ülkelerinin çoğunun sınıfta kaldığını görmek üzücü. Gerçekten dünyanın birçok yerinde canla başla mazlumlara yardım eden bir ülkemiz var. Ülkemize göç eden Suriyeliler ve ülkemiz insanıyla yaşanan sorunlara çözüm oluşturacak bazı ciddi düzenlemelere ihtiyaç var. Umarım yakın zamanda bunlar da hayata geçer."