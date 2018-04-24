24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi!

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Ambargo sırasında Türkiye’nin destek verdiği Katar, Türk markalarına kapıyı sonuna kadar açtı. Katar yönetimi kurulacak 250 fabrikanın malzemelerinin Türkiye’den tedarik edilmesi için talimat verdi.
Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi!
Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi! Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi! Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi!

Körfez ülkelerinin ekonomik kuşatması sırasında Türkiye’nin destek verdiği Katar, kendi ürünlerini üretmek için kuracağı dev organize sanayi bölgesini (OSB) Türk mallarıyla inşa edecek. Geçtiğimiz yıl sonunda 5 milyar dolarlık Katar fonunu Türkiye’ye getiren Azure Group Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül’ün verdiği bilgiye göre bölgede yaklaşık 250 fabrika yer alacak. Katar yönetiminin ürün ve malzeme alımını konusunda Türkiye’yi birinci sıraya koyduğunu anlatan Gül, bu konuda Katar Emiri’nin talimatı olduğunu anlattı.  Ambargodan sonra katar’dan davet aldıklarını söyleyen Gül, Katar’ın köklü ailelerinden biriyle Azure-Mena ismiyle yüzde 49-50 ortaklıkla şirket kurduklarını belirtti.

Bu şirketin Türkiye’den alınacak malzemelerin tedariki ve nakliyesini yapacağını belirten Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye verdiği desteğin 10 katının geri dönmeye başladığını anlattı. “İlk etapta 100 fabrikanın tedarikini biz yapacağız” diyen Gül “Başladık. İhracatçıları ve üreticileri destekleyeceğiz. Birinci öncelik Türkiye. İhaleyi yapan Alman da alsa malı Türkiye’den alacak” dedi. Havalimanının yanına kurulacak OSB’ye 9 bin başvuru olduğunu anlatan Gül altyapı ihalesine ise Türk, İngiliz, Çinli ve Güney Koreli firmaların girdiğini söyledi. Gül 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’da inşaatların tüm hızıyla devam ettiğini de inşaat şirketlerinin ihtiyaç duyduğu başta malzeme tedariki, içinde yatakhane, yemekhane gibi alanların da olduğu işçi yaşam alanları, çalışanların transferi, depolama hizmetleri gibi alanlarda da hizmet verdiklerini belirtti.

İPEK YOLU'NA YATIRIM

Erkan Gül, Çin’den başlayarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden İngiltere’ye kadar gidecek İpek Demiryolu Projesi’ne de yatırım yaptıklarını söyledi. Gül “Yaklaşık 2 yıldır uğraşıyoruz. Çin, İngiltere ve Polonya’da ofisler açtık. Konteyner alımı yaptık. 1.5 yıl boyunca dünyadan konteyner topladık. Kars’ta dağıtım için bir arazi belirledik” dedi. Gül, İpek Yolu’nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirtti.

SAVAŞ BÖLGELERİNDE ÇALIŞIYOR

Tamamı yerli sermaye ile kurulan ve iç savaş nedeniyle Batılı ülkelerin giremediği Afganistan, Irak, Suriye ve İran’da lojistik ve kargo hizmeti veren Türk firması Azure Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Gül 41 yıldır Ortadoğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen hala rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Gül, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ilk kuruluşumuzu 1982 yılında yaparak  faaliyetlere başladık” dedi. Gül“Biz hep savaş bölgelerine yoğunlaştık. Irak, Suriye ve Afganistan’da yerleşik çalışıyoruz. Ofis ve depolar açtık. Kimsenin yapmadığı yerde gümrükleme yapıyoruz. Suriye’nin neresine isterseniz nakliyat yapıyoruz. Bölgeye ağırlıklı gıda gidiyor. Belli bir noktaya kadar Türk aracı gidiyor, sonra Suriye arabası gelip alıyor. Eğer BM malını taşıyorsak da BM zaten koruyor. Diğer yerlerde ise aşiretlerden destek alıyor” diye konuştu.

KARGOYU CEBE SOKTU 

Erkan Gül, Bikargo isminde Türkiye’de kapıdan kapıya teslimatı yeniden kurgulayan ilk online kargo şirketi kurduklarını da belirterek “Ekspres taşıma yapıyoruz. 47 aracımız var. 100’e çıkaracağız. Anadolu Yakası’nda başladık. Avrupa Yakası’na da yayacağız” dedi. İstanbul’da benzin istasyonlarının olduğu belli noktalara mobil şube koyduklarını söyleyen Gül “Patenti bende. İstasyonun bulunduğu alandaki mobil şubede teslim alıp 3 kilometre yakınına 15 dakika içinde teslimat yapacağız. İlk etapta 4 istasyonda başladık” dedi.

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