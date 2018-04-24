24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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HDP sözde ermeni soykırımı için Türkiye'yi suçladı

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HDP sözde ermeni soykırımı için Türkiye'yi suçladı
Meclis'te konuşan terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'li Pervin Buldan, soykırım yalanını savunarak Ermenileri andı. Garo Paylan ise, olayların soykırım olarak tanınmasını istedi.
HDP sözde ermeni soykırımı için Türkiye'yi suçladı HDP sözde ermeni soykırımı için Türkiye'yi suçladı HDP sözde ermeni soykırımı için Türkiye'yi suçladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiyealeyhinde çalışmaya devam etmekte kararlı.

ERMENİ YALANI

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1915 olaylarını soykırım olarak gördüklerini belirterek o dönemde ölen Ermenileri andı.

HDP'li Buldan, "Bu toprakların kadim halkı Ermeniler de büyük bir tarihî trajedinin kurbanı edilmişlerdir. Yarın bu tarihsel trajedinin yıl dönümü. Ben bu vesileyle Ermeni halkının acısını paylaştığımı belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum ve aynı zamanda cumhuriyet tarihi boyunca çok hazin acılara maruz bırakılmış bütün mazlum halklarımızın acılarını da buradan içtenlikle paylaşıyorum."diye konuştu.

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