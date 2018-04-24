Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu" kapsamında sabah saatlerinde teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.
Yaralanan askerin kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düştüğü belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü ifade edildi.
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu" kapsamında sabah saatlerinde teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.
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