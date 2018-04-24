24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı

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Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı
Rus ekonomisinin can damarı olarak bilinen petrol üretiminde 11 ay sonra bir ilk yaşandı. Şubat 2017'den itibaren üst üste dünyanın en çok petrol üreten ülkesi olan Rusya, şubat ayında üretiminde yaşanan düşüş nedeniyle liderliği Suudi Arabistan'a kaptırd
Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı

 

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,5 gerileyerek günlük 9,53 milyon varile düştü.

2'İNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Şubat 2017'den itibaren üst üste 11 ay dünyanın en çok petrol üreten ülkesi olan Rusya, böylelikle şubat ayında günlük 9,98 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ın ardında kalarak 2'nci sıraya geriledi.

İHRACATIN YARISI ENERJİDEN

Petrol ihracatının Rusya'nın toplam ihracattaki payı ise aynı dönemde yüzde 29,9 seviyesinde olurken, tüm yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti.

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