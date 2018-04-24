Petrolün fiyatı 75 doları aştı

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün TSİ 22.20'de 75,10 dolara kadar tırmandı.
ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da TSİ 22.45'te 69,03 dolara kadar yükseldi.
İran Petrol Bakanı Zengene, bugün yaptığı açıklamada, yüksek petrol fiyatlarının orta vadede piyasada volatiliteye neden olacağı için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Bijen Zengene ayrıca, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle OPEC ile OPEC dışındaki bazı ülkelerin petrol kesintisi anlaşmasının bu yıl sona ermesinin ardından uzatılmasına gerek olmadığı düşüncesine sahip olduğunu belirtti.
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
- Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyorŞok Marketler ile ilgili flaş karar!Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri üniformalar değişiyor!BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttıCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...24 Haziran öncesi vatandaşa "seçim tuzağı"Yer: Trabzon! Kuyruğun sonu görünmüyorTrabzonspor bin pişman! Yeni takımında çoştuSektörel güven endeksleri açıklandıAK Parti vekil adaylığı ücreti belli oldu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:30 Güneş 06:05 Öğle 13:08 İkindi 16:55 Akşam 20:00 Yatsı 21:28
- 24°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 20°C Ankara
- 21°C Antalya
- 17°C Artvin
- 22°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 110.474 -0.41
- Altın: 174,265 -0.43
- Dolar: 4,0823 0.54
- Euro: 4,9822 -0.05
Petrolün fiyatı 75 doları aştı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şok Marketler ile ilgili flaş karar!Şok Marketler'in halka arz edilecek hisse sayısı artırılarak, halka arz büyüklüğü 2.6-3.1 milyar TL'ye yükseldi.
BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttıBankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri 2017'nin aynı dönemine göre dört kat arttı
Yer: Trabzon! Kuyruğun sonu görünmüyorÇalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 3 bin kişiye iş imkanı sağlanacağının açıklanmasının ardından izdiham oluştu.
Sektörel güven endeksleri açıklandıHizmet, perakende ve inşaat sektörü güven endeksleri nisan ayında düşüş kaydetti. İnşaat sektöründeki düşüş sınırlı olurken, güven endeksleri içinden sadece perakende ticaret sektörü referans değerin üzerinde yer aldı.
1,5 ton satıldı! Yemek için saatlerce bekliyorlarEdirne, hafta sonu ve 23 Nisan tatilinin birleşmesiyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kente gelenler, meşhur tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, hafta sonunda 1,5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış?
- Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
- "Kapanmam gerektiğini biliyorum"
- Adıyaman'da deprem! Yaralılar var
- Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı
- 11 kişinin öldüğü jet kazasında 'zikzak'ın şifresi çözülüyor
- Kendini 'mehdi' ilan etmişti! AK Parti'ye saldırdı
- Aşırı sağcı Yunanlar sığınmacılara saldırdı
- 'Kiliseye' benzetildiği için kimse bağış yapmadı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu devretti!
- Canikli'nin koltuğuna Afrin şehidinin kızı oturdu
- Çocuk başbakandan alkışlanan 'seçim' cevabı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.