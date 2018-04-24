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Karsan’dan elektrikli otobüs ‘atağı’

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Karsan’dan elektrikli otobüs ‘atağı’
Toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, ihracat atağına geçiyor.
Karsan’dan elektrikli otobüs ‘atağı’ Karsan’dan elektrikli otobüs ‘atağı’ Karsan’dan elektrikli otobüs ‘atağı’

 

Elektrikli araç projelerinde de ‘atağa’ geçtiklerinin altını çizen Arpacıoğlu elektrikli Jest’ten sonra elektrikli Atak’ın da planlarının arasında olduğunu söyledi, Bursa’da ürettikleri 8.1 metre uzunluğundaki otobüs modeli Atak’ın elektriklisini üreteceklerini açıkladı.

Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, ihracatta yükselişe geçiyor. Geçen yıl en büyük ilerlemeyi ihracatta yaşadıklarını vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “2017’de 2016’ya göre ihracatımızı 3’e katladık. Ayrıca 160 civarında BredaMenarinibus marka otobüsü İtalya’ya ihraç ettik. Türkiye’de 1200 adet Jest satışı gerçekleştirdik. 60-70 civarında da yurtdışına Jest minibüs sattık. Atak’tan da 200 tane yurtiçine, 70 tane de yurtdışına sattık. Bir de Star modelimiz var. Ondan da 30 tane satış gerçekleştirdik” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE HEDEF 1500 ARAÇ

Toplam satışlarının yüzde 45’ini oluşturan ihracat oranlarını bu yıl yüzde 65’e çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Arpacıoğlu, yurtiçi hedeflerine de değindi. Arpacıoğlu, “Türkiye’deki hedeflerimiz geçen yıl ile benzer seviyede. 1200 civarında Jest, 250-300 adet civarında da Atak satmayı planlıyoruz. Star çok spesifik bir araç. Amacımız Star’dan yurtdışına daha çok satmak” dedi.

İHRACATTA ROTA BATI AVRUPA

Yurtdışı hedef pazarlarında komşu ülkelerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Arpacıoğlu, şu bilgileri verdi: “Romanya bizim için önemli bir pazar. Orada ciddi anlamda Jest ve Atak otobüslerimiz var. Bulgaristan da odaklandığımız pazarlardan. Asıl hedefimiz ise Batı Avrupa. İtalya’da yeni distribütörlük verdik. Fransa’da gelişmeyi öngörüyoruz. Yurtdışındaki distribütör sayımız geçen yıl 11 adede ulaştı. Bu yıl söz konusu rakamı 20’ye çıkaracağız. Yurtdışında bizimki gibi hatlı minibüs yok. Karsan’ın amacı hatlı minibüse benzer toplu taşımayı Avrupa’ya götürmek. Bir diğer hedefimiz ise verimliliği ile ön plana çıkan Atak’ın yurtdışındaki satışlarını artırmak.”

ELEKTRİKLİ ATAK PLANLARIMIZDA

Elektrikli araçlara yönelik projelerine de değinen Arpacıoğlu, “Hem kendi markamız ile hem de stratejik partnerlerimiz için fason üretim yapıyoruz. Fason üretim ile Bozankaya firmasıyla elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi markamıza da Jest’in elektriklisini yapıyoruz. Bozankaya elektrikli otobüsün üretimi devam ediyor. Şu an Elazığ Belediyesi’nin elektrikli araçlarının üretimi sürüyor.

Ayrıca ileride Atak’ın elektriklisini üreteceğiz. Gelecek yıla yetişebilir” diye konuştu. Elektrikli araçların üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Arpacıoğlu, “Avrupa’da 2020’den itibaren bazı şehirlere konvansiyonel araçlar giremeyecek. Bunun çalışmalarına başlandı. Elektrikli araç bir trend olarak başladı ama bütün pazar o tarafa doğru gidiyor. Ama bugünden yarına tüm araçların elektrikli olması mümkün değil. Dizel satışları uzun yıllar devam edecektir. Yine satışların yüzde 80’i dizel, yüzde 20’si elektrikli olacaktır” açıklamasını yaptı.

“İLK 6 AYLIK ÜRETİM PLANIMIZ DOLU”

Bu yılın ilk çeyreğinde ise hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydettiklerini anlatan Arpacıoğlu, “Yılın ilk üç ayında hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik. Yurtdışındaki otobüs siparişleri bütçelerimizin biraz üzerindeydi. Üretim anlamında yoğun bir dönem yaşıyoruz. İlk 6 aylık üretim planımız şu an doldu. İkinci altı ay için de siparişler toplamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 50 adet Jest+ satışı gerçekleştirdiklerini belirten Arpacıoğlu, söz konusu rakamın 2018’in aynı döneminde 200’e ulaştığına dikkat çekti. Arpacıoğlu, ayrıca bu yıl Jest’in Euro 6 motorlu otomatik vitesini tanıtıp satışa sunacaklarını da sözlerine ekledi.

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