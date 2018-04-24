24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış?

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Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış?
Aksaray’da polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Yasemin D.’nin sutyeni ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış? Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış? Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış?


Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir kadının yolcu otobüsüyle uyuşturucu kuryeliği yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, kuryenin Yasemin D. olduğunu ve seyahat edeceği otobüsü belirledi. Ardından otobüs Aksaray kent merkezine girişinde durduruldu. Otobüste Yasemin D.’nin bulunması üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Aramada D.'nin sutyen ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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