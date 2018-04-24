24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 25°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 110.175 -0.68
  • Altın: 174,238 -0.45
  • Dolar: 4,0829 0.55
  • Euro: 4,9876 0.06

İHA gösterecek ATAK vuracak!

»
İHA gösterecek ATAK vuracak!
TERÖRLE mücadelede aktif olarak kullanılmaya başlanan ATAK helikopterleri, keşif kabiliyeti de kazanacak. ANKA ve Bayraktar’ın aldığı görüntü ve koordinat bilgileri, anlık olarak ATAK helikopterinin kokpitinde görülebilecek.
İHA gösterecek ATAK vuracak! İHA gösterecek ATAK vuracak! İHA gösterecek ATAK vuracak!

 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TAI) yerli imkanlarla geliştirdiği ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından terörle mücadelede etkin olarak kullanılan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava araçlarıyla (İHA) koordineli bir şekilde çalışabilecek. 

VERİ PROTOKOLÜ YAPILACAK

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, İHA’larla ATAK helikopteri arasında ortak veri akışının sağlanabilmesi için yeni bir proje başlattı. ANKA'nın üreticisi TAI ve diğer yerli İHA üreticisi Bayraktar ile imzalanacak “Veri Protokolü”yle İHA’lar, ATAK’a anlık görüntü sağlayacak. Geliştirilecek projeyle, İHA’dan alınan görüntünün yanı sıra tespit edilen hedeflerin koordinatlarının bilgisi de anlık olarak ATAK helikopterine ulaştırılacak.

Böylece Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ATAK helikopterleri, terörle mücadelede daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. TAI’ye toplam 18 adet sipariş veren Jandarma, iki gün önce helikopterlerden üçünü törenle teslim almıştı.

PAKİSTAN’LA ANLAŞMA SON AŞAMADA

Pakistan Savunma Bakanlığı ile 30 adet ATAK helikopteri siparişine ilişkin görüşmelerini sürdüren TAI’nin anlaşmaya çok yakın olduğu da belirtiliyor. Yaklaşık bir aydır Pakistan’da üst düzey temaslarını sürdüren TAI heyetinin önümüzdeki günlerde anlaşmanın detaylarını netleştirerek Ankara’ya dönmesi bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İHA gösterecek ATAK vuracak!İHA gösterecek ATAK vuracak!TERÖRLE mücadelede aktif olarak kullanılmaya başlanan ATAK helikopterleri, keşif kabiliyeti de kazanacak. ANKA ve Bayraktar’ın aldığı görüntü ve koordinat bilgileri, anlık olarak ATAK helikopterinin kokpitinde görülebilecek.
Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyorTürk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyorHAVELSAN Genel Müdürü Atalay, ileri teknolojilerle geliştirilen "iletee" adını verdikleri güvenli iletişim platformunda, WhatsApp benzeri uygulamaların özelliklerinin yanı sıra donanım tabanlı güvenlik de sağlayacağını söyledi.
iPhone X tur bindirdi! Android’lerden 3 kat fazlaiPhone X tur bindirdi! Android’lerden 3 kat fazlaiPhone X, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde akıllı telefon endüstrisinin kârının yüzde 35’ine sahip oldu.
Twitter'da erişim sorunuTwitter'da erişim sorunuMikro blog sitesi Twitter'a erişim sağlanamıyor. Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı "Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" mesajı ile karşılaşıyor.
BETON PARLATMA NEDİRBETON PARLATMA NEDİRBeton parlatma zemin teknolojisinde günümüzde gelinen son nokta olarak bilinir.
Sohbetin En Yeni AdresiSohbetin En Yeni AdresiGünümüzde muhabbet siteleri çok fazla ilgi görmeye başlamıştır.
  • İşte İETT'nin sürücüsüz aracı17 Nisan 2018 Salı 15:33
  • Anne babalar dikkat! Hesap makinesi görünümlü büyük tehlike17 Nisan 2018 Salı 09:30
  • İlk kez arenaya çıkıyor!15 Nisan 2018 Pazar 23:08
  • Türk ordusunun rüya projesi15 Nisan 2018 Pazar 08:41
  • Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek11 Nisan 2018 Çarşamba 16:20
  • Facebook'tan siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı07 Nisan 2018 Cumartesi 10:17
  • SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor!07 Nisan 2018 Cumartesi 09:00
  • Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalım05 Nisan 2018 Perşembe 23:55
  • Turkcell: Çok yakında milli yapay zeka geliyor04 Nisan 2018 Çarşamba 18:00
  • 'UBAKUSAT' uzayda!03 Nisan 2018 Salı 12:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri