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Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması için CHP'yi ikna etti. Meral Akşener diretiyor.
Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor
Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor.

İttifak arayışları sürerken, "CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayı Abdullah Gül olacak"iddiası da gündeme geldi.

"MERAL HANIM 'EVET' DERSE ABDULLAH GÜL İKNA OLUR"

Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, adaylık için tek bir sorun kaldığını açıkladı:

"Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur"

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