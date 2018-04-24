24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Sektörel güven endeksleri açıklandı

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Sektörel güven endeksleri açıklandı
Hizmet, perakende ve inşaat sektörü güven endeksleri nisan ayında düşüş kaydetti. İnşaat sektöründeki düşüş sınırlı olurken, güven endeksleri içinden sadece perakende ticaret sektörü referans değerin üzerinde yer aldı.
Sektörel güven endeksleri açıklandı Sektörel güven endeksleri açıklandı Sektörel güven endeksleri açıklandı

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin sektörel güven endeksleri raporunu açıkladı. Raporda söz konusu üç sektörden sadece perakende ticaret sektörü 100 referans değerin üzerinde yer alarak pozitif görünümünü sürdürdü. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 99,1 iken, nisan ayında yüzde 2 oranında azalarak 97,1 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
 
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 1,9 ve yüzde 2,4 azaldı.

PERAKENDE REFERANS DEĞERİN ÜZERİNDE
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 100,3 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 4,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 2,2 arttı.
 
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 78,8 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,9 iken, Nisan ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 78,8 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
 
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1,9 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2,3 arttı.

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