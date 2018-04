Erdoğan'dan İYİ Parti yorumu: Her şey olabilir!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,CHP'nin İYİ Parti'ye vekil transferi için "Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum, her şey olabilir söyleyeyim. Garip bir senaryo ortada, bakalım nasıl oynanacak göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Dün Meclis'te yaşanan gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sert açıklamalarda bulundu. İYİ Parti-CHP ittifakına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar da bu ahlak yok. Önce Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum, her şey olabilir söyleyeyim. İYİ Parti'den 3 kişi var orada, diğerleri nerede CHP sıralarında. Garip bir senaryo ortada, bakalım nasıl oynanacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;



"Adıyaman Samsat ilçesinde bu gece 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. Çok şükür can kaybı yok. 13 yaralımız var tedavi gördüler. Maddi hasarlar giderilir.Seçim paketi dahil olmak üzere tatile girmeden çok önemli, yapmamız gerekenler var. Sahada gece gündüz çalışmaya başlayacağız. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum..



MECLİS'TEKİ TARTIŞMALARI ŞİDDETLE KINIYORUM



Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmaları tasvip etmiyorum. Kendi hastalıklı siyasetlerini milli bayramımızı zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır.



KUYRUĞUNUZU KISTIRIP KAÇTINIZ



Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten.



EDEPSİZCE EL KOL SALLIYOR! YAPTIRMAM



Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.16 saat süren operasyonu havalimanında yönettik. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan milletvekili arkadaşlarımla beraber oradaydık. Ertesi gün cuma biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti bitine kadar dimdik durduk.Valimiz, 1.Ordu komutanı o da orada. Vekaleten Genelkurmayı Ümit Paşaya verdik. Çık bir açıklama yap dedik. Bay Kemal sen bunu biliyor musun? Dün baktın ki Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun konuşma hakkı yok, bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol sallıyorsun. Yaptırmam, AK Parti Genel Başkanı'na belki yaparsın, Cumhurbaşkanı'na yapamazsın.



YENİ SENARYO DEVREDE, HER ŞEY OLABİLİR



SERT OSMANLI TEPKİSİ



Anamuhalefetin başındaki zatın tek hezeyanı da bu değil, bu zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yanlıştır. Osmanlı'yı kurucusu olan Yörüklere zulüm etmekle suçlayan bu zatın gönülden uzak olduğunu gördük. Haddini bileceksin ya? Kendi can güvenliğini onlara emanet ettiği halde, yörüklerden ya da diğer obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun. Bizim ecdadımız dünyanın 4 bir yanında zulme uğrayanların yanında olmayı görev bilmiştir.



KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: GEL ADAY OLUVER



Husumetini kusan bu zatın iflah olmayacağı ortaya çıkmıştır. Yüreği yetip de ortaya çıkabilirse bu zatın boyunun ölçüsünü 24 Haziran'da göreceğiz. Dün Meclis'te yaşanan görüntülerin tasarrufunu ben milletime bırakıyorum. Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Ne sağ da solda zaman harcıyorsun ya? Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya. Milletimin sana itibarını da görelim.



OHAL CEVABI: SİZE BU TEZGAHI BOZDURMAYIZ



Bay Kemal, sen bir kere memurdun. Sen olağanüstü karararı nasıl alınır bilmezsin. Bu ülkenin olağanüstü hal ile yönetilen dönemler, bizim OHAL gibi değildi. Fabrikalar greve gider, çalışamaz hale gelirdi. Sanayicilere sesleniyorum, bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şey de biz anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor. Huzurun olduğu bir ortam var, böyle bir ortamda bunlar OHAL'in olmamasını tavsiye ediyorlar. Tezgah bozulacak o yüzden, size biz bu tezgahı bozdurmayız. Afrin'e girmeyin diye akıl veriyor. Niye terör örgütleri orada cirit atmaya devam etsin. Bunlara kalsa, Gabar'da Cudi'de, Tendürek'de ne işiniz var? Bay Kemal, biz Gabar'dan, Cudi'den, Tendürek'ten hatta Kandil'den çıkmayacağız.



4272 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bugün sordum, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4272 terörist etkisiz hale getirildi.Kendisi gidişimizden rahatsız oldu, sonra kendisi de gitti ziyaret yaptı. Bu iyi bir gelişme. Biz Mehmedimiz ile beraberiz, bir ÖSO ile de beraberiz. Onlar Mehmetçik ile beraber, Suriye'nin kuzeyinde ölümü öldürdüler, üstüne üstüne gittiler. Bayrağımızı, kendi bayraklarıyla resmi yerlere diktiler. Bay Kemal ne dedi? Terörist dedi. Benim Mehmet'imle orada mücadele eden, 200 kadar şehit verenlere terörist diyecek kadar alçaktır bunlar.



ERKEN SEÇİM KARARI

Bahçeli, erken seçim teklifi yaptı, 26 Ağustos'u teklif ettiler. Grup konuşmamızda ben 2 defa 2019 Kasım vurgusu yapmak da beyis görmedim. Grup konuşmasından sonra hemen şurada arkadaşlarla istişare yaptım. Geçen çarşamba günü Bahçeli ile daha önceden planlanan bir görüşmemiz vardı. Onu da çarşamba gerçekleştirerek, erken seçimi konuşma fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızla istişaremiz çarşamba sabahına kadar devam etti. Anamuhalefet sürekli erken seçim çağrısı yaptı. Biz anamuhalefetin boş konuştuğunu bildiğimizden milletimiz ne diyor diye baktık. Biz daha açıklamadan CHP'nin hodri meydan dediğini gördük. Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye'yi kurtarmaya karar verdik. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasının doğru olacağını kesinleştirdik. Türkiye'yi 16 Nisan'ın ardından yürürlükte olan eski sistemden kurtarmaya karar verdik.



GARİP BİR SENARYOYLA KARŞILAŞTIK



Erken seçimin 24 Haziran'a alınmasının ardından Meclis'te gerekli kararı aldık. YSK'da gerekli takvimi oluşturuyor. Seçimlere 10 siyasi parti katılıyor. Garip bir senaryoyla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden istifa eden 15 milletvekili bir başka partiye geçerek bu partinin Meclis'te grup kurmasını sağladılar. YSK'nın 264 numaralı kararını incelediğimizde taşıma milletvekilleriyle grup kurduran partinin zaten seçime katılma imkanını biliyoruz. Bu tuhaf operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde göreceğiz.



ANLATTIKLARININ HEPSİ YALAN



Çıkmış Siirt'ten benim aday olduğum dönemi anlatıyor. Bilmiyorsun önce bir ehline sor. Bu anlattıklarının hepsi yalan sizin karakterinizde yalan var. Kalkıp da Siirt'te 3 tane milletvekilini istifa ettirmek suretiyle aday olduğumu anlatıyorsun. Böyle bir şey yok. Bu işin şekli bununla yakından uzaktan alakalı değil.



MİLLET BUNLARA DA AYNI CEZAYI VERECEK



AK Parti ile MHP ittifakı meşru zeminde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak hareket ediyorlar. Karşımızda tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kuruluyor. Milletimiz her defasında kendisine hizmet edenlere itibar etmiştir. Bizim bu konuyu garipsemek dışında bir söz söylememize gerek yoktur. En büyük hakem milletimiz bunu değerlendiriyor. Güneş Motel olayını nasıl cezalandırdıysa bu millet, bunlara da aynı cezayı verecektir.

İLK MİTİNGİMİZ İZMİR'DE



YSK'nın seçim takvimimizi de belirledik. Kampanya planlamamız dahil tüm hazırlıkları süratle tamamlıyoruz.Kampanya planlamamız dahil tüm hazırlıkları süratle tamamlıyoruz. Seçime kadar geçecek süreyi en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Biz partiyiz, parti. Biz öyle masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Bu partinin çalışması, her şeyi bir farkın ifadesidir. Yarın İzmir'de mitingimizi yaparak Bismillah diyeceğiz. Mayıs'ta Avrupa'da ilk kapalı spor kompleksi toplantımızı da yapacağız. Hangi ülke olacağını şimdiden açıklamıyorum



TEL RIFAT VE MÜNBİÇ MESAJI



Afrin Harekatı ve Fırat Kalkanı tecrübemizle Tel Rıfat başta olmak üzere Münbiç'te diplomatik öncelikli olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.Önümüzdeki dönemde dünya 5'ten büyüktür tezimizi hayata geçirmek için çok daha kararlı adımlar atmakta kararlıyız.