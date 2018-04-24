24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 25°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 110.175 -0.68
  • Altın: 174,238 -0.45
  • Dolar: 4,0829 0.55
  • Euro: 4,9876 0.06

BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttı

»
BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri 2017'nin aynı dönemine göre dört kat arttı
BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttı BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttı BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttı

 

BKM 2018 yılı mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayı sonunda Türkiye'de 63,4 milyon adet kredi kartı ve 134,6 milyon adet banka kartıbulunuyor. Mart 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 12'lik artış oldu.

Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 64,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 57,1 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 7,2 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 15 olarak gerçekleşti.

BKM verilerine göre ocak-mart ayları arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurt içinde toplam 5 milyar 950 milyon TL tutarında ödeme yapıldı.

Buna göre önceki yılın aynı döneminde 3 milyar 650 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 63 büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artış gerçekleşti. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 460 TL'den 584 TL'ye çıktı.

Yabancı kartlar ile yurt içinde yapılan harcamaların sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla payın yüzde 34 ile hava yolları sektöründe oldu. Hava yolları sektörünü yüzde 15 ile konaklama, yüzde 12 ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 ile seyahat acenteleri, yüzde 6 ile market ve AVM sektörleri takip etti.

Önceki yılın ilk çeyreğiyle kıyaslandığında kartlı ödeme tutarında en fazla artışın yüzde 318 ile hava yolları sektöründe gerçekleşti. Turizmin ana sektörlerinden olan konaklama sektörü yüzde 42 artış ve seyahat acenteleri sektörü yüzde 36 artış ile yine en fazla artış görülen sektörler arasında yer aldı. Yaz dönemi için tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde, turizmin yapı taşları olan bu üç sektörde artışlar öne çıktı. Ayrıca yine bu dönemde yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığı ortaya çıkarken, bu üç sektörün toplam yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yarısından fazlasını oluşturması da göze çarptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan oyunu bozacak! Gerekli önemler alındıErdoğan oyunu bozacak! Gerekli önemler alındıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, kur üzerinde oynanan oyunlarını bozacak hamlelerin geleceğini bildirdi.
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 17 ucuzladı!Araç sahipleri dikkat! Yüzde 17 ucuzladı!Trafik sigortasına getirilen tavan fiyat uygulamasının ardından en çokyeni otomobil alanlar için sigorta ucuzladı.
Şok Marketler ile ilgili flaş karar!Şok Marketler ile ilgili flaş karar!Şok Marketler'in halka arz edilecek hisse sayısı artırılarak, halka arz büyüklüğü 2.6-3.1 milyar TL'ye yükseldi.
BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttıBKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttıBankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri 2017'nin aynı dönemine göre dört kat arttı
Yer: Trabzon! Kuyruğun sonu görünmüyorYer: Trabzon! Kuyruğun sonu görünmüyorÇalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 3 bin kişiye iş imkanı sağlanacağının açıklanmasının ardından izdiham oluştu.
Sektörel güven endeksleri açıklandıSektörel güven endeksleri açıklandıHizmet, perakende ve inşaat sektörü güven endeksleri nisan ayında düşüş kaydetti. İnşaat sektöründeki düşüş sınırlı olurken, güven endeksleri içinden sadece perakende ticaret sektörü referans değerin üzerinde yer aldı.
  • 1,5 ton satıldı! Yemek için saatlerce bekliyorlar24 Nisan 2018 Salı 11:24
  • Karsan’dan elektrikli otobüs ‘atağı’24 Nisan 2018 Salı 11:23
  • Lada Vesta Cross Sedan bir ilki gerçekleştirdi24 Nisan 2018 Salı 11:23
  • Ticaret savaşında yumuşama sinyali24 Nisan 2018 Salı 11:22
  • Emekliye 3 farklı zam24 Nisan 2018 Salı 11:22
  • Petrolün fiyatı 75 doları aştı24 Nisan 2018 Salı 11:21
  • Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı24 Nisan 2018 Salı 11:21
  • İngiliz şirketten Türkiye'ye dev yatırım!24 Nisan 2018 Salı 11:20
  • Devrim gibi karar! Zararı yönetim ödeyecek24 Nisan 2018 Salı 11:20
  • Talimat verildi! Katar'dan Türkiye hamlesi!24 Nisan 2018 Salı 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri