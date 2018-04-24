24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Şok Marketler ile ilgili flaş karar!

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Şok Marketler ile ilgili flaş karar!
Şok Marketler'in halka arz edilecek hisse sayısı artırılarak, halka arz büyüklüğü 2.6-3.1 milyar TL'ye yükseldi.
Şok Marketler ile ilgili flaş karar! Şok Marketler ile ilgili flaş karar! Şok Marketler ile ilgili flaş karar!


Gelecek ay halka arz edilmesi beklenen Şok Marketler'in halka arz edilecek hisse sayısı artırıldı. Halka arz edilecek revize hisse sayısına göre halka arz büyüklüğü 2.6 milyar lira ile 3.1 milyar lira arasında değişecek.
 
Daha önce taslak izahnamede yer alan ihraç edilecek pay sayısına göre halka arz büyüklüğü 1.9 ile 2.2 milyar TL arasına denk geliyordu.
 
Gözde Girişim'den GOZDE.IS geçen hafta Cuma günü KAP'a yapılan açıklamada Şok Marketler'in sermayesinin 360 milyon liradan 578.5 milyon liraya çıkarılması sonucu 218.5 milyon lira nominal değerli hisse payları halka arz edilecek, yani halka açıklık oranı yüzde 37.8 olacak.
 
Yeni halka arz edilecek pay sayısına göre şirketin piyasa değerinin ise 6.9 milyar lira ile 8.3 milyar lira aralığında oluşacak.
 
Şok Marketler daha önce taslak izahnamede ek satış dahil 155.05 milyon lira nominal değerli payın halka arzının planlandığını belirtmişti.
 
Halka arza aracılık eden bir kurumdan yatırımcılara dün gönderilen bilgilere göre de yabancıyatırımcıya hisse tahsisatının yüzde 85 olması bekleniyor.
 
Şirketin halka arz fiyat aralığı hisse başına 12-14.4 lira olarak geçen hafta açıklanmıştı.
 
Halka arz gelirinin "ağırlıklı bölümünün" banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacağı duyurulmuştu.
 

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