Olay Halasgargazi Caddesi, Şişli Camii trafik ışıklarında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre taksi sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Polat arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü, Polat'a bıçakla saldırdı. Polat, aldığı bıçak darbesiyle sağ kolundan yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı Polat'ın koluna bez sararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay sorası kolundan yaralanan Polat," Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik zaten yoğundu. Bana 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de "karşıya geçiyorum" dedim. Sonra bana küfür etti. Ben de yanına giderek 'Neden küfür ediyorsun' dedim. Bana tekrar küfür edince ben de yumruk attım. Sonra bana bıçakla saldırarak kolumdan yaraladı" dedi.
Yaralı Polat polis aracıyla Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Sarı terör! Taksici yayaya bıçakla saldırdı
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