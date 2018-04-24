Arakalı Müslümanlara yönelik yardımlara devam

TİKA, dağıtım noktasında, pirinç, yağ, mercimek vb malzemelerin yer aldığı gıda paketleri ile hijyen paketleri 2.000 Arakanlı aileye ulaştırıldı. Gıda dağıtımlarına Kazakistan Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçisi Barlybay Sadykov tarafından katılım sağlandı. Ramazan ayı boyunca devam edecek dağıtımlarla toplam 20.000 aileye yardımların ulaştırılması hedefleniyor.
25 Ağustos 2017 tarihinde Myanmar’da yaşanan olaylardan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 671.500’e ulaşmış bulunuyor. Bangladeş’in Cox’s Bazaar eyaletinde bulunan çeşitli mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanların sayılarının daha önce bölgeye yerleşenlerle birlikte bir milyon yüz bini aştığı tahmin ediliyor.
Bangladeş’e göç dalgalarının başladığı ilk dönemlerde bölgeye birçok uluslararası yardım kuruluşu tarafından yardımlar ulaştırılmasına rağmen Bangladeş Hükümeti yetkilileri donörlerin bölgeye ilgilerinin giderek azaldığını ifade ediyor.