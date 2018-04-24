24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Bu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyor

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Bu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyor
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde yaşayan 7'den 70'e herkes, Osmanlı döneminden bu yana atalarının mesleği olan tahta kaşık işini sürdürüp geçimlerini bu yolla sağlıyor.
Bu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyor Bu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyor Bu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyor

140 hanelik 270 nüfuslu Saruhanlar köyündeki çocuklar, 4-5 yaşlarında anne ve babalarının yanında kaşık yapımını öğreniyor. Köy sakinlerinden bazıları 80 yaşını geçmesine rağmen mesleği yapmaya devam ediyor. Köydeki evlerin hemen yanına yapılan küçük aile atölyeleri ve evlerinin önünde açık havada ailece çalışarak ağaçtan Tahta kaşık yapıp ekmek parası kazanıyorlar. Yapılan kaşıklar toptancılar tarafından belirli sürelerde alınıyor, yurt içi ve yurt dışı satılıyor. 
 

Başta erkekler, kayın ağacından hazırladıkları tahtayı kaşık formuna getiriyor. Daha sonra kadınlar kaba işçiliği yapılmış kaşıkları ellerindeki özel aletlerle kazıyıp yontarak kullanılabilir hale getiriyor. İnce işçilik olan süsleme ve boyama işi de yine kadınlar tarafından yapılıyor. Bir aile günde ortalama 50-100 kaşık üretiyor. 
 

Köylülerin, aile başı aylık gelirlerinin ortalama bin TL civarında olduğu belirtildi. 
Kaşık yapma işine Osmanlı döneminden başlayarak atalarının yapmaya başladığını, kendilerininde bu sanatı sürdürdüklerini belirten 65 yaşındaki Halil İbrahim Yağız, ''Atalarımızdan gördüğümüz kadarıyla eli tutan herkes köyümüzde kaşık yapar. Geçimimizi bu yolla sağlıyoruz. Bu köyümüzde yapılan kaşıklar sadece Türkiye'ye değil tüm dünya devletlerine gidiyor. Yapmış olduğumuz kaşıkların renklisi var, beyazı var, büyüğü var, küçüğü var. Cumhuriyet bayramlarında, Ramazan bayramlarında, düğünlerde kullanılmak üzere yapıp Türkiye geneline satılıyor. Köyümüzün 270 nüfusu var. Bütün tüm gelirimiz bu kaşıktan. Herkes köyümüzde bu kaşığı yapar'' dedi. 

54 yaşındaki Mehmet Akbunar, yaptığı açıklamada, ''Biz atalarımızın Osmanlı döneminde başlattığı kaşık işine devam ediyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz bu işle uğraşıyoruz. Torunlarımızı da öğretiyoruz. Meslekte azalma var ama yinede devam ettirmeye çalışıyoruz. Bütün illerimize ve dış devletlere kaşık gönderebiliyoruz. Fakat çok düşük fiyatla gidiyor. Fazla kar edemiyoruz. Yeterli gelir alamasak ta yinede biz üretmeye devam ediyoruz'' dedi. 

82 yaşında kaşık yapmaya devam eden Fatma Alseven, ''Atalarımızdan, dedelerimizden kalan bizim sanatımız bu. Başka işimiz yok'' diye konuştu. 

Köyde kaşık yapma sanatına çocukların 4 yaşında başlaması ve okul sonrası boş vakitlerinde öğrencilerin kaşık yapmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

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Bu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyorBu köyde 7'den 70'e herkes bunu yapıyorKütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde yaşayan 7'den 70'e herkes, Osmanlı döneminden bu yana atalarının mesleği olan tahta kaşık işini sürdürüp geçimlerini bu yolla sağlıyor.
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