24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Erdoğan'dan 1915 olayları için taziye mesajı

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Erdoğan'dan 1915 olayları için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan nedeniyle İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene bir mesaj gönderdi.
Erdoğan'dan 1915 olayları için taziye mesajı Erdoğan'dan 1915 olayları için taziye mesajı Erdoğan'dan 1915 olayları için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan nedeniyle İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene mesaj gönderdi.

"OSMANLI ERMENİLERİNİ BİR KEZ DAHA SAYGIYLA YÂD EDİYORUM"

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: 

"Çok değerli Ermeni vatandaşlarım,  Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.  Birinci Dünya Savaşı'nın zor ve sıkıntılı şartlarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere, bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin çatısı altında toplanmış bulunuyorsunuz.  Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yâd ediyor; çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerimi sunuyorum.  Bu vesileyle, aynı dönemde salgın hastalıklar, göçler, savaş ve çatışmalar sebebiyle yitirdiğimiz milyonlarca Osmanlı vatandaşına da Cenâb-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.  Biz tarih boyunca acıları ayrıştıran, birbiriyle yarıştıran değil, daima paylaşan bir millet olduk.  Kendi topraklarımızda yaşayan insanlarımızın yanı sıra Endülüs'ten Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar başı dara düşen herkesin yardımına koştuk.  Bunu yaparken de hiç kimsenin inancına, diline, dinine, etnik ve kültürel aidiyetine bakmadı". 

"BU ACILARI PAYLAŞMAK  VİCDANÎ VE AHLÂKÎ DURUŞUNUN BİR GEREĞİDİR"

"Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek, kardeşliği, empatiyi, barış ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz. 

Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak, Türk Milleti'nin vicdanî ve ahlâkî duruşunun bir gereğidir.  İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin acılarınıza ortak olmaya, sıkıntı ve sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz. 

Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından, dininden ve meşrebinden dolayı farklı muamele görmesine müsaade etmeyeceğiz.  Ermeni vatandaşlarımızın da kültürümüze, beşeri, siyasi ve ticari hayatımıza yaptıkları katkıları artırarak sürdüreceklerine inanıyorum.  Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum.  Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla yâd ediyorum.  Anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi sunuyorum." 

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