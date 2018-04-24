24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

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AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına start vereceği ilden, terörle mücadeleye kadar önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Dün Meclis'te yaşanan gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği AK PartiGrup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Adıyaman Samsat ilçesinde bu gece 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. Çok şükür can kaybı yok.  13 yaralımız var tedavi gördüler. Maddi hasarlar giderilir.Seçim paketi dahil olmak üzere tatile girmeden çok önemli, yapmamız gerekenler var. Sahada gece gündüz çalışmaya başlayacağız. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.. 

SERT OSMANLI TEPKİSİ

Anamuhalefetin başındaki zatın tek hezeyanı da bu değil, bu zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yanlıştır. Osmanlı'yı kurucusu olan Yörüklere zulüm etmekle suçlayan bu zatın gönülden uzak olduğunu gördük. Haddini bileceksin ya? Kendi can güvenliğini onlara emanet ettiği halde, yörüklerden ya da diğer obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun. Bizim ecdadımız dünyanın 4 bir yanında zulme uğrayanların yanında olmayı görev bilmiştir. 

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: GEL ADAY OLUVER

Husumetini kusan bu zatın iflah olmayacağı ortaya çıkmıştır. Yüreği yetip de ortaya çıkabilirse bu zatın boyunun ölçüsünü 24 Haziran'da göreceğiz. Dün Meclis'te yaşanan görüntülerin tasarrufunu ben milletime bırakıyorum. Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Ne sağ da solda zaman harcıyorsun ya? Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya. Milletimin sana itibarını da görelim.

OHAL CEVABI: SİZE BU TEZGAHI BOZDURMAYIZ

Bay Kemal, sen bir kere memurdun. Sen olağanüstü karararı nasıl alınır bilmezsin. Bu ülkenin olağanüstü hal ile yönetilen dönemler, bizim OHAL gibi değildi. Fabrikalar greve gider, çalışamaz hale gelirdi. Sanayicilere sesleniyorum, bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şey de biz anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor. Huzurun olduğu bir ortam var, böyle bir ortamda bunlar OHAL'in olmamasını tavsiye ediyorlar. Tezgah bozulacak o yüzden, size biz bu tezgahı bozdurmayız. Afrin'e girmeyin diye akıl veriyor. Niye terör örgütleri orada cirit atmaya devam etsin. Bunlara kalsa, Gabar'da Cudi'de, Tendürek'de ne işiniz var? Bay Kemal, biz Gabar'dan, Cudi'den, Tendürek'ten hatta Kandil'den çıkmayacağız. 

4272 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün sordum, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4272 terörist etkisiz hale getirildi.Kendisi gidişimizden rahatsız oldu, sonra kendisi de gitti ziyaret yaptı. Bu iyi bir gelişme. Biz Mehmedimiz ile beraberiz, bir ÖSO ile de beraberiz. Onlar Mehmetçik ile beraber, Suriye'nin kuzeyinde ölümü öldürdüler, üstüne üstüne gittiler. Bayrağımızı, kendi bayraklarıyla resmi yerlere diktiler. Bay Kemal ne dedi? Terörist dedi. Benim Mehmet'imle orada mücadele eden, 200 kadar şehit verenlere terörist diyecek kadar alçaktır bunlar.

ERKEN SEÇİM KARARI

Bahçeli, erken seçim teklifi yaptı, 26 Ağustos'u teklif ettiler. Grup konuşmamızda ben 2 defa 2019 Kasım vurgusu yapmak da beyis görmedim. Grup konuşmasından sonra hemen şurada arkadaşlarla istişare yaptım. Geçen çarşamba günü Bahçeli ile daha önceden planlanan bir görüşmemiz vardı. Onu da çarşamba gerçekleştirerek, erken seçimi konuşma fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızla istişaremiz çarşamba sabahına kadar devam etti. Anamuhalefet sürekli erken seçim çağrısı yaptı. Biz anamuhalefetin boş konuştuğunu bildiğimizden milletimiz ne diyor diye baktık. Biz daha açıklamadan CHP'nin hodri meydan dediğini gördük. Bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1.5 yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu 1.5 yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye'yi kurtarmaya karar verdik. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasının doğru olacağını kesinleştirdik. Türkiye'yi 16 Nisan'ın ardından yürürlükte olan eski sistemden kurtarmaya karar verdik. 

İLK MİTİNGİMİZ İZMİR'DE

YSK'nın seçim takvimimizi de belirledik. Kampanya planlamamız dahil tüm hazırlıkları süratle tamamlıyoruz.Kampanya planlamamız dahil tüm hazırlıkları süratle tamamlıyoruz. Seçime kadar geçecek süreyi en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Biz partiyiz, parti. Biz öyle masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Bu partinin çalışması, her şeyi bir farkın ifadesidir. Yarın İzmir'de mitingimizi yaparak Bismillah diyeceğiz. Mayıs'ta Avrupa'da ilk kapalı spor kompleksi toplantımızı da yapacağız. Hangi ülke olacağını şimdiden açıklamıyorum

TEL RIFAT VE MÜNBİÇ MESAJI

Afrin Harekatı ve Fırat Kalkanı tecrübemizle Tel Rıfat başta olmak üzere Münbiç'te diplomatik öncelikli olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.Önümüzdeki dönemde dünya 5'ten büyüktür tezimizi hayata geçirmek için çok daha kararlı adımlar atmakta kararlıyız. Anamuhalefeti ve onların kağıttan kayığına binmeye çalışanları kendi hallerine bırakmak en doğrusudur. AK Parti olarak 2002'den beri bu grupla ülkemizi yönettik. Vesayetin zincirlerini sizlerle kırdık. Dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki baş kaldırımızı sizlerle yaptık. Türkiye'ye demokrasi ve özgürlükte çağ atlatan sessiz mitingleri sizlerle gerçekleştirdik. Bölücü örügütün çukurun eylemlerinden, 15 Temmuz'a ülkemizin başına örülen kara bulutları sizlerle dağıttık. Vandallar her yeri yakıp yıkarken sizlerin sağlam duruşu nice hesapları bozdu. Türkiye'yi içerde ve dışarda çukurlarla kuşatmak isteyenlere en güzel cevabı sizler verdiniz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yönetim değişikliğini sizlerle gerçekleştirdik. Sizler duruşunuzla tarihe altın harflerle geçtiniz. Hayata geçirilen her projede beraber imzamız var. Türkiye'yi 3.5 kat sizlerle büyüttük.

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