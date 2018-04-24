Erdoğan: Edepsizce el kol sallıyor, yaptırmam!

23 Nisan özel oturumunda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel "15 Temmuz gecesi Başbakan Binali Yıldırım Ilgaz tüneline saklandı" sözleri sonrası ortalık karışmış ve sert tartışmalar yaşanmıştı. Dün yaşanan gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert açıklamalarda bulundu.



"Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmaları tasvip etmiyorum. Kendi hastalıklı siyasetlerini milli bayramımızı zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır." diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu;

KUYRUĞUNUZI KISTIRIP KAÇTINIZ

"Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten.

EDEPSİZCE EL KOL SALLIYOR! YAPTIRMAM

Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.16 saat süren operasyonu havalimanında yönettik. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan milletvekili arkadaşlarımla beraber oradaydık. Ertesi gün cuma biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti bitine kadar dimdik durduk.Valimiz, 1.Ordu komutanı o da orada. Vekaleten Genelkurmayı Ümit Paşaya verdik. Çık bir açıklama yap dedik. Bay Kemal sen bunu biliyor musun? Dün baktın ki Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun konuşma hakkı yok, bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol sallıyorsun. Yaptırmam, AK Parti Genel Başkanı'na belki yaparsın, Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. "

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Temmuz akşamı hepimiz buradaydık. Hepimiz birbirimizin şahidiydik. Sayın Genel Başkanımız bize Meclise gitme, demokrasiye, seçilmiş hükümete sahip çıkma konusundaki talimatı vermiş, kapalı olan havayolu yüzünden Ankara'ya ulaşamamış, ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini söylemiştir. Ancak 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunda İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Emniyet Müdürünün kanıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evinden alınmış, bilinmeyen bir yola çıkmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü bugünkü Genel Başkanlarının kendisini defalarca aradığını tutanak altında söylemiş, kule temizlendikten sonra darbeciler havaalanından ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş, inişten sonra hangarda geçen dört saat hala izaha muhtaçtır."