Eski İran Şahının mumyası ortaya çıktı iddiası

Tahran'da inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan mumya ülkede şaşkınlık yarattı.
Tahran Belediyesi Kültürel Miras ve Turizm Komitesi Başkanı Hasan Halilabadi, mumyanın ülkeyi 1925-1941 yılları arasında yöneten Şah Rıza Pehlevi’ye ait olabileceğini söyledi.
MISIR'DA MUMYALANDI, İRAN'DA DEFNEDİLDİ
1944’te sürgündeyken ölümünün ardından Şah Rıza Pehlevi, Mısır’da mumyalandı ve yıllar sonra İran’ın Ray kentinde hazırlanan mozoleye defnedildi.
1979’daki İran İslam Devrimi’nin ardından mozole bir grup tarafından yıkıldı ancak cenaze ortaya çıkmadı.